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«Готуємо унікальне рішення». «Українська бронетехніка» вироблятиме дрони

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

1 хв читання

«Українська бронетехніка» /надано пресслужбою

«Українська бронетехніка» вироблятиме дрони Фото надано пресслужбою

Найбільший приватний виробник озброєння в Україні – «Українська бронетехніка» чекає на сертифікацію Міноборони власної розробки FPV-дрона із боєприпасом 60 мм, повідомив в інтерв’ю Forbes Ukraine CEO компанії Владислав Бельбас

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Ключові факти

  • «Працюємо над цим разом із Силами безпілотних систем ЗСУ. Вже потроху нищать москаликів», – зазначив Бельбас. У березні УБ готується отримати сертифікацію від Міністерства оборони. 
  • Він пояснив, що компанія не хоче просто повторювати те, що вже роблять десятки компаній, а прагне запропонувати ринку унікальне рішення, які дасть компанії конкурентну перевагу та реальну користь фронту. 
  • Як основу FPV-дрона УБ використовує корпус 60-мм міни, яка зараз менше використовується на фронті. Для такого боєприпасу не потрібні дефіцитні підривники. «Просто прикрутити мотори, крильця та акумулятор, і легко масштабувати в мільйони одиниць», – пояснив СЕО УБ.  
  • За його словами, це унікальне рішення, що дозволяє використовувати стандартні мінометні боєприпаси, значно здешевлюючи виробництво дронів із боєприпасом. 
  • Також компанія працює над наземними безпілотними платформами, які можуть виконувати логістичні, розвідувальні та ударні функції.
  • «Для нас важливо не просто створити дрон, а інтегрувати його в комплексну систему, яка включає артилерію, засоби зв’язку, системи управління», – додав гендиректор найбільшого приватний виробник озброєння в Україні.  

Контекст

За підсумками 2024 року «Української бронетехніки» може зрости на половину та перевищити 48 млрд грн, спрогнозував Бельбас в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Від початку вторгнення РФ виторг УБ виріс у 470 разів. Торік приватна компанія випередила усіх державних спецімпортерів та стала ключовим постачальником Міноборони.

«Українська бронетехніка» виробляє бронеавтомобілі «Варта» та «Новатор», міномети, постачає шасі для САУ «Богдана» та є підрядником КБ «Луч» із виробництва машин і техніки для «Нептун» та РСЗВ «Вільха». Під час великої війни компанія опанувала виробництво артилерійських боєприпасів. 

New York Times пов’язує «Українську бронетехніку» з колишнім народним депутатом і головою парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Сергієм Пашинським. Останній заперечує звʼязок. У офіційному держреєстрі власниками компанії записані маловідомі Людмила Петрига, Сергій Пилипенко, а також виходець з «Укроборонпрому» Владислав Бельбас, який зараз очолює «Українську бронетехніку».

Як «Українська бронетехніка» випередила усіх державних спецімпортерів та стала ключовим постачальником Міноборони — читайте в інтервʼю Forbes Ukraine.

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