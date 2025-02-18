«Готуємо унікальне рішення». «Українська бронетехніка» вироблятиме дрони

Найбільший приватний виробник озброєння в Україні – «Українська бронетехніка» чекає на сертифікацію Міноборони власної розробки FPV-дрона із боєприпасом 60 мм, повідомив в інтерв’ю Forbes Ukraine CEO компанії Владислав Бельбас

Ключові факти

«Працюємо над цим разом із Силами безпілотних систем ЗСУ. Вже потроху нищать москаликів», – зазначив Бельбас. У березні УБ готується отримати сертифікацію від Міністерства оборони.

Він пояснив, що компанія не хоче просто повторювати те, що вже роблять десятки компаній, а прагне запропонувати ринку унікальне рішення, які дасть компанії конкурентну перевагу та реальну користь фронту.

Як основу FPV-дрона УБ використовує корпус 60-мм міни, яка зараз менше використовується на фронті. Для такого боєприпасу не потрібні дефіцитні підривники. «Просто прикрутити мотори, крильця та акумулятор, і легко масштабувати в мільйони одиниць», – пояснив СЕО УБ.

За його словами, це унікальне рішення, що дозволяє використовувати стандартні мінометні боєприпаси, значно здешевлюючи виробництво дронів із боєприпасом.

Також компанія працює над наземними безпілотними платформами, які можуть виконувати логістичні, розвідувальні та ударні функції.

«Для нас важливо не просто створити дрон, а інтегрувати його в комплексну систему, яка включає артилерію, засоби зв’язку, системи управління», – додав гендиректор найбільшого приватний виробник озброєння в Україні.

Контекст

За підсумками 2024 року «Української бронетехніки» може зрости на половину та перевищити 48 млрд грн, спрогнозував Бельбас в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Від початку вторгнення РФ виторг УБ виріс у 470 разів. Торік приватна компанія випередила усіх державних спецімпортерів та стала ключовим постачальником Міноборони.

«Українська бронетехніка» виробляє бронеавтомобілі «Варта» та «Новатор», міномети, постачає шасі для САУ «Богдана» та є підрядником КБ «Луч» із виробництва машин і техніки для «Нептун» та РСЗВ «Вільха». Під час великої війни компанія опанувала виробництво артилерійських боєприпасів.

New York Times пов’язує «Українську бронетехніку» з колишнім народним депутатом і головою парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Сергієм Пашинським. Останній заперечує звʼязок. У офіційному держреєстрі власниками компанії записані маловідомі Людмила Петрига, Сергій Пилипенко, а також виходець з «Укроборонпрому» Владислав Бельбас, який зараз очолює «Українську бронетехніку».

Як «Українська бронетехніка» випередила усіх державних спецімпортерів та стала ключовим постачальником Міноборони — читайте в інтервʼю Forbes Ukraine.