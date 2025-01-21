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Григоришин не зміг вийти з російського громадянства

Ігор Орел /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Орел
Forbes

1 хв читання

Бізнесмен Костянтин Григоришин, проти якого 19 січня президент Володимир Зеленський запровадив санкції, досі не вийшов з російського громадянства. Про це підприємець розповів в інтервʼю Forbes Ukraine.

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Деталі

  • Григоришин народився у Запоріжжі, здобув освіту в Московському фізико-технічному інституті (МФТІ) та переїхав до Росії. У 2016-му отримав український паспорт за правом народження, але, за його словами, не зміг вийти з російського громадянства. 
  • «У мене був російський паспорт, але фізично у мене його немає з 2015-го, коли я виїхав з Росії. У мене там все конфіскували, – каже він. – Я подав заяву на вихід з російського громадянства, але вони її не задовольняють, тому що я засуджений у РФ і перебуваю під російськими санкціями за підтримку України». 

Контекст

Рада національної безпеки і оборони України за рекомендацією Служби безпеки України наклала санкції на 18 осіб, які нібито повʼязані з РФ. У неділю, 19 січня, президент Володимир Зеленський увів у дію це рішення.

Санкції передбачають позбавлення державних нагород і на 10 років блокують активи, торгівлю, транзит ресурсів, польоти та перевезення територією України, а також зупиняють виконання економічних і фінансових зобов’язань.

Виняток – лише для трьох з 18 осіб. Голова опозиційної партії «Платформа за життя та мир» Юрій Бойко, російський диригент Юрій Башмет і ректор Московського державного університету Віктор Садовничий отримали лише одну санкцію – позбавлення державних нагород. 

У санкційному списку опинився бізнесмен Костянтин Григоришин. У 2014-му Forbes оцінював його статки у $1,4 млрд. За сім років, у 2021-му, оцінка зменшилась у шість разів, до $275 млн, за оцінкою Forbes Ukraine.

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