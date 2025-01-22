Група компаній DVL зменшить кількість тарифів lifecell і «Датагруп-Volia»

З першого кварталу кількість тарифів оператора lifecell та провайдера «Датагруп-Volia» зменшиться, сказав Forbes Ukraine CEO об'єднаних компаній Михайло Шелемба .

Ключові факти

У фіксованому звʼязку з понад 3000 тарифів залишиться близько 150. У мобільному – з понад 1000 залишиться близько 30, сказав Михайло Шелемба. «Це історично накопичена кількість старих тарифів, які колись продавалися і мають зараз лише по 10, 20 або 500 клієнтів», — додав він.

Зменшення тарифів має допомогти компанії покращити якість обслуговування клієнтів.

«Якщо клієнт нам дзвонить, то наша задача не тільки зробити так, щоб колцентр ефективно працював, а зʼясувати першопричини й усунути їх. Одна з них – це незрозумілі тарифи з багатьма додатковими опціями. Чим складніше наповнення, тим більше у людей виникає питань: а яка в мене буде ціна, а чому тут знялися кошти», — сказав Шелемба.

Контекст

«Датагруп-Volia» та lifecell почали обʼєднання у вересні, коли компанії придбав французький мільярдер Ксавʼє Ньєль.

6 січня DVL запустила пакет послуг з фіксованим та мобільним звʼязком і платним ТБ в одному чеку. «Ми отримали кращу реакцію, ніж очікували – за два тижні понад 330 заявок в роботі та понад 170 підключень», — сказав Шелемба.

Ціль на 2025 рік — отримати 100 000 підключень.