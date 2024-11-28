«Астарта» планує залучити $80 млн від IFC для будівництва заводу з переробки сої

Найбільший український виробник цукру «Астарта» може залучити $80 млн від Міжнародної фінансової корпорації (IFC) з Групи Світового банку на будівництво заводу з виробництва концентрату соєвого білка, йдеться на сайті IFC . Рада директорів IFC планує розглянути цей проєкт 20 грудня.

Ключові факти

Йдеться про кредит у розмірі до $40 млн і залучення паралельного кредиту до $40 млн для ТОВ «Астарта Агро Протеїн».

«Астарта» планує інвестувати кошти у нове виробництво соєвого протеїну в Полтавській області, потужністю 100 000 т на рік.

Це буде п’ята позика IFC «Астарті» з 2012 року.

Контекст

«Астарта» – агропромисловий холдинг, який є найбільшим виробником цукру в Україні. Компанія має шість цукрових заводів, земельний банк у 220 000 га, молочні ферми з 22 000 голів ВРХ, олійноекстракційний завод на Полтавщині, сім елеваторів та біогазовий комплекс.

Виторг від переробки сої склав €77 млн за три квартали 2024, що на 17% менше ніж за аналогічний період 2023. Частка експорту сої склала 85%, з основним ринком збуту у ЄС.

Раніше компанія залучила 60 млн кредиту від «Ощадбанку» на будівництво глибокої лінії переробки сої на Глобинському переробному заводі, що на Полтавщині. У планах було виготовляти 100 000 т концентрату соєвого білку на рік.