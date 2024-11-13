Дональд Трамп знайшов посаду для Ілона Маска. Хто ще увійде в команду обраного президента США

Обраний президент США Дональд Трамп визначився з низкою майбутніх призначень своєї команди. Зокрема, новий Департамент з питань урядової ефективності, який займеться аудитом федерального уряду, очолять Ілон Маск та Вівек Рамасвамі. Про це Трамп оголосив 12 листопада, повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

Хто увійде до команди обраного президента США

Заступник керівника Апарату Білого дому з політичних питань : Стівен Міллер – у 2017–2021 роках був старшим радником Трампа. В новій Адміністрації Міллер матиме провідну роль у реалізації імміграційної програми.

: Стівен Міллер – у 2017–2021 роках був старшим радником Трампа. В новій Адміністрації Міллер матиме провідну роль у реалізації імміграційної програми. Радник з питань нацбезпеки: Майк Волтц – полковник Національної гвардії у відставці, був радником Трампа з питань національної безпеки. Служив в армії США понад 24 роки. Виконував бойові завдання в Афганістані, на Близькому Сході та в Африці. З 2018 року обраний до Палати представників США.

Майк Волтц – полковник Національної гвардії у відставці, був радником Трампа з питань національної безпеки. Служив в армії США понад 24 роки. Виконував бойові завдання в Афганістані, на Близькому Сході та в Африці. З 2018 року обраний до Палати представників США. Міністр оборони: Піт Гегсет – один із ведучих щоденної ранкової програми новин Fox & Friends на Fox News. Автор бестселера Battle for the American Mind. Колишній офіцер Національної гвардії, служив в Афганістані, Іраку та Гуантанамо. Має дві бронзові зірки та нагрудний знак «Бойовий піхотинець» за перебування в Іраку та Афганістані. Очолював правозахисну ветеранську організацію Concerned Veterans for America.

Піт Гегсет – один із ведучих щоденної ранкової програми новин Fox & Friends на Fox News. Автор бестселера Battle for the American Mind. Колишній офіцер Національної гвардії, служив в Афганістані, Іраку та Гуантанамо. Має дві бронзові зірки та нагрудний знак «Бойовий піхотинець» за перебування в Іраку та Афганістані. Очолював правозахисну ветеранську організацію Concerned Veterans for America. Директор ЦРУ : Джон Раткліфф – колишній республіканець із Палати представників від Техасу та колишній директор Національної розвідки в попередній Адміністрації Трампа.

: Джон Раткліфф – колишній республіканець із Палати представників від Техасу та колишній директор Національної розвідки в попередній Адміністрації Трампа. Міністр державної безпеки: Крісті Ноєм – губернаторка штату Південна Дакота, перша жінка на цій посаді.

Крісті Ноєм – губернаторка штату Південна Дакота, перша жінка на цій посаді. Постійний представник США при ООН: Еліз Стефанік – конгресмен від 21-го округу штату Нью-Йорка. З 2021 року голова Республіканської конференції Палати представників (четверта за рейтингом посада республіканців у Палаті представників).

Еліз Стефанік – конгресмен від 21-го округу штату Нью-Йорка. З 2021 року голова Республіканської конференції Палати представників (четверта за рейтингом посада республіканців у Палаті представників). Спецуповноважений із питань безпеки кордонів США та втілення міграційної політики: Томас Хомен – працював виконувачем обов’язків директора Імміграційної та митної служби США (2017–2018). Обіймав високі посади в Управлінні з питань імміграції та митного контролю як за часів Обами, так і Трампа.

Томас Хомен – працював виконувачем обов’язків директора Імміграційної та митної служби США (2017–2018). Обіймав високі посади в Управлінні з питань імміграції та митного контролю як за часів Обами, так і Трампа. Агенція з охорони довкілля: Лі Зельдін – ексконгресмен Палати представників США від штату Нью-Йорк із 2015-го по січень 2023 року.

Лі Зельдін – ексконгресмен Палати представників США від штату Нью-Йорк із 2015-го по січень 2023 року. Спеціальний посланець із питань Близького Сходу: Стівен Віткофф – американський інвестор у нерухомість, орендодавець і засновник Witkoff Group.

Стівен Віткофф – американський інвестор у нерухомість, орендодавець і засновник Witkoff Group. Департамент з питань урядової ефективності ( DOGE ): нове відомство, створене для аудиту всього федерального уряду, очолюватимуть Ілон Маск та Вівек Рамасвамі . Трамп зазначив, що DOGE буде консультативним органом та співпрацюватиме з Бюджетним управлінням Білого дому. «Разом ці чудові американці прокладуть шлях до того, щоб моя адміністрація позбулася урядової бюрократії, скоротила надмірне регулювання, скоротила марнотратні витрати та реструктуризувала федеральні відомства», – заявив він.

Контекст

Дональд Трамп виграв президентські вибори і стане 47-м президентом США. Президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з обранням на посаду і висловив сподівання, що той сповідуватиме підхід «мир через силу», що допоможе завершити війну справедливо.

6 листопада відбулася телефонна розмова Трампа із Зеленським, у якій брав участь мільярдер Ілон Маск, повідомив Axios із посиланням на два джерела. За їхніми словами, Зеленський був дещо заспокоєний тим, що почув від обраного президента США.

Після розмови 6 листопада Зеленський написав у X, що мав «чудову» телефонну розмову з Трампом і привітав його з «історичною переконливою перемогою».

Трамп може запропонувати Україні заморозити війну з Росією, відмовившись від вступу до НАТО щонайменше на 20 років, повідомила раніше WSJ із посиланням на інформовані джерела. За їхніми словами, такий сценарій закінчення війни зараз обговорюють радники Трампа.

План передбачає, що після заморожування воєнних дій протягом усієї лінії фронту буде оголошено демілітаризовану зону. Наразі невідомо, хто забезпечуватиме її безпеку. Один із співрозмовників видання виключив, що для цього буде задіяно американські війська або контингент ООН. За відмову від вступу до НАТО протягом найближчих 20 років Трамп пообіцяє й надалі постачати Україні зброю.