«Аудит ефективності». Що відомо про нове відомство, яке Трамп довірив Маску і Рамасвамі

Мільярдер Ілон Маск і підприємець Вівек Рамасвамі очолять новий Департамент урядової ефективності, оголосив 12 листопада обраний президент США Дональд Трамп. Ініціатива, яка скорочено називається DOGE, є обігруванням одного з улюблених інтернет-мемів Маска, а сам він є прихильником цифрового токена Dogecoin, пише Bloomberg .

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Нова адміністрація розробить план боротьби з «шахрайством і незаконними платежами», а також займеться «повним фінансовим аудитом та аудитом ефективності» федерального уряду, казав Трамп під час виборчої кампанії.

Напередодні Трамп заявив, що завданням відомства буде «демонтаж урядової бюрократії, скорочення надлишкового регулювання, зменшення марнотратних витрат і реструктуризація федеральних агентств».

Відомство співпрацюватиме з Адміністративно-бюджетним управлінням Білого дому, а його робота завершиться не пізніше 4 липня 2026 року – до 250-річчя незалежності США.

«Всі дії Департаменту ефективності уряду будуть опубліковані в Інтернеті для забезпечення максимальної прозорості. Якщо громадськість вважає, що ми скорочуємо щось важливе або не скорочуємо щось марнотратне, просто дайте нам знати!», – написав Маск у себе на сторінці в X.

Раніше мільярдер заявляв, що може скоротити витрати федерального бюджету щонайменше $2 трлн. Ця цифра перевищує суму, яку Конгрес щорічно виділяє на діяльність урядових установ, включно з обороною.

Маск, ймовірно, буде виконувати функції спеціального урядового службовця – формальне призначення для осіб, які не є членами уряду, але залучаються на короткий термін для надання своїх експертних знань.

Ця структура може дозволити Маску уникнути звільнення з посади гендиректора зі своїх компаній Tesla та SpaceX, а також обійти федеральні правила щодо конфлікту інтересів, які могли б зобовʼязати його продати свої активи, зазначило видання.

Рамасвамі, бізнесмен зі штату Огайо, сам подав заявку на участь у президентських виборах від Республіканської партії. Під час своєї кампанії 39-річний Рамасвамі не любив критикувати Трампа багато в чому повторював і посилював його позицію, включаючи скорочення розмірів федерального уряду і вихід з іноземних альянсів. Згодом він зняв свою кандидатуру та підтримав Трампа.

Рамасвамі підтримував припинення допомоги США Україні, закликав побудувати стіну вздовж американо-канадського кордону, щоб зупинити розповсюдження фентанілу, і був прихильником криптовалют, закликаючи до скасування регулювання та радикального скорочення Комісії з цінних паперів і бірж.

Хоча Трамп і виключив його з-поміж своїх соратників, він все ж розглядав його як можливого кандидата в члени уряду. Згодом Трамп похвалив Рамасвамі і висловив надію, що він стане частиною його команди.

Контекст

Дональд Трамп виграв президентські вибори і стане 47-м президентом США. Президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з обранням на посаду і висловив сподівання, що той сповідуватиме підхід «мир через силу», що допоможе завершити війну справедливо.

6 листопада відбулася телефонна розмова Трампа із Зеленським, у якій брав участь мільярдер Ілон Маск, повідомив Axios із посиланням на два джерела. За їхніми словами, Зеленський був дещо заспокоєний тим, що почув від обраного президента США.

Після розмови 6 листопада Зеленський написав у X, що мав «чудову» телефонну розмову з Трампом і привітав його з «історичною переконливою перемогою».

Трамп вже визначився з низкою майбутніх призначень. Хто увійде до команди обраного президента США, читайте тут.