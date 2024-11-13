«Аудит ефективності». Що відомо про нове відомство, яке Трамп довірив Маску і Рамасвамі

Мільярдер Ілон Маск і підприємець Вівек Рамасвамі очолять новий Департамент урядової ефективності, оголосив 12 листопада обраний президент США Дональд Трамп. Ініціатива, яка скорочено називається DOGE, є обігруванням одного з улюблених інтернет-мемів Маска, а сам він є прихильником цифрового токена Dogecoin, пише Bloomberg.
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Деталі
- Нова адміністрація розробить план боротьби з «шахрайством і незаконними платежами», а також займеться «повним фінансовим аудитом та аудитом ефективності» федерального уряду, казав Трамп під час виборчої кампанії.
- Напередодні Трамп заявив, що завданням відомства буде «демонтаж урядової бюрократії, скорочення надлишкового регулювання, зменшення марнотратних витрат і реструктуризація федеральних агентств».
- Відомство співпрацюватиме з Адміністративно-бюджетним управлінням Білого дому, а його робота завершиться не пізніше 4 липня 2026 року – до 250-річчя незалежності США.
- «Всі дії Департаменту ефективності уряду будуть опубліковані в Інтернеті для забезпечення максимальної прозорості. Якщо громадськість вважає, що ми скорочуємо щось важливе або не скорочуємо щось марнотратне, просто дайте нам знати!», – написав Маск у себе на сторінці в X.
- Раніше мільярдер заявляв, що може скоротити витрати федерального бюджету щонайменше $2 трлн. Ця цифра перевищує суму, яку Конгрес щорічно виділяє на діяльність урядових установ, включно з обороною.
- Маск, ймовірно, буде виконувати функції спеціального урядового службовця – формальне призначення для осіб, які не є членами уряду, але залучаються на короткий термін для надання своїх експертних знань.
- Ця структура може дозволити Маску уникнути звільнення з посади гендиректора зі своїх компаній Tesla та SpaceX, а також обійти федеральні правила щодо конфлікту інтересів, які могли б зобовʼязати його продати свої активи, зазначило видання.
- Рамасвамі, бізнесмен зі штату Огайо, сам подав заявку на участь у президентських виборах від Республіканської партії. Під час своєї кампанії 39-річний Рамасвамі не любив критикувати Трампа багато в чому повторював і посилював його позицію, включаючи скорочення розмірів федерального уряду і вихід з іноземних альянсів. Згодом він зняв свою кандидатуру та підтримав Трампа.
- Рамасвамі підтримував припинення допомоги США Україні, закликав побудувати стіну вздовж американо-канадського кордону, щоб зупинити розповсюдження фентанілу, і був прихильником криптовалют, закликаючи до скасування регулювання та радикального скорочення Комісії з цінних паперів і бірж.
- Хоча Трамп і виключив його з-поміж своїх соратників, він все ж розглядав його як можливого кандидата в члени уряду. Згодом Трамп похвалив Рамасвамі і висловив надію, що він стане частиною його команди.
Контекст
Дональд Трамп виграв президентські вибори і стане 47-м президентом США. Президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з обранням на посаду і висловив сподівання, що той сповідуватиме підхід «мир через силу», що допоможе завершити війну справедливо.
6 листопада відбулася телефонна розмова Трампа із Зеленським, у якій брав участь мільярдер Ілон Маск, повідомив Axios із посиланням на два джерела. За їхніми словами, Зеленський був дещо заспокоєний тим, що почув від обраного президента США.
Після розмови 6 листопада Зеленський написав у X, що мав «чудову» телефонну розмову з Трампом і привітав його з «історичною переконливою перемогою».
Трамп вже визначився з низкою майбутніх призначень. Хто увійде до команди обраного президента США, читайте тут.
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