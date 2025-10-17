Індекс WIG-Ukraine, що відображає акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі (WSE) підскочив на 5,43%, досягнувши 507,91 пункту. Про це пише «Інтерфакс-Україна» 17 жовтня. Зростання сталося після повідомлення напередодні ввечері про домовленість щодо зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним у Будапешті після їхньої телефонної розмови. Водночас основний індекс WIG20 знизився на 1,81%.

Деталі

Станом на 12:45 акції українського виробника цукру «Астарта» зросли на 3,45%, Milkiland – на 13,26%, агрохолдингів ІМК, «Агротон» і KSG-Agro – на 5,91%, 4,65% і 2,68% відповідно. Акції агрохолдингу «Кернел», найбільшого виробника олії, який не входить до індексу через низький free-float, додали 2,47%. Акції Coal Energy, чиї шахти зупинені через війну, злетіли на 17,02%.

На Лондонській біржі (LSE), де вплив роздрібних інвесторів менший, ніж на WSE, акції гірничорудної компанії Ferrexpo зросли на 10,08%. Натомість акції агрохолдингу МХП, найбільшого виробника курятини, після початкового зростання подешевшали на 3,06%.

Щодо єврооблігацій на Франкфуртській біржі, після зростання їхнього курсу на тлі очікувань зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським наприкінці тижня, у п’ятницю зранку динаміка була неоднорідною: окремі папери подорожчали, інші – подешевшали в межах 1,5%.

ВВП-варанти, які цього тижня досягли рівня кінця лютого, на початку торгів у п’ятницю знизилися на 0,37% – до 81,35% від умовного номіналу.

Контекст

16 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним. За її підсумками Трамп оголосив про заплановану зустріч із лідером Кремля в Угорщині, не уточнивши точної дати. Метою зустрічі він назвав пошук шляхів припинення війни між Росією та Україною. Перед цим наступного тижня відбудуться консультації між їхніми радниками високого рівня.

Президент США охарактеризував розмову з Путіним як продуктивну і повідомив, що наступного дня обговорить її результати з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

Трамп також зазначив, що значну частину розмови було присвячено перспективам торговельних відносин між США та Росією після завершення війни в Україні.