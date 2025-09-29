Індійська компанія Nayara Energy, яка повʼязана з російською «Роснефтью» та управляє другим за величиною НПЗ в країні, намагається повернутися до своєї діяльності після санкцій, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Завдяки підтримці уряду Індії та обхідним шляхам Nayara відновлює діяльність, працюючи на 75% потужності, переважно на російській нафті Urals з додаванням невеликих обсягів індійської сировини.
- Компанія співпрацює з банками, такими як State Bank of India та UCO Bank, для платежів у місцевій валюті, тоді як UCO Bank отримав дозвіл на міжнародні транзакції.
- Nayara відновлює експортну мережу, використовуючи плавучі сховища та флот, включно із санкціонованими суднами. У вересні експортовано 2,2 млн барелів, що вдвічі менше, ніж торік, частина вантажів зберігається в танкерах біля порту Сохар (Оман)/, пише видання.
- Компанія веде переговори з Саудівською Аравією та Іраком для відновлення постачання нафти, наголошуючи на відсутності санкцій США, та планує відновити поставки найближчими тижнями.
Контекст
Nayara Energy, зареєстрована в Мумбаї, на 49,13% належить «Роснефти», ще 49% акцій – у консорціуму Kesani Enterprises, до якого входять італійська Mareterra Group і російська United Capital Partners. НПЗ Nayara в штаті Гуджарат має потужності для переробки 400 000 барелів на добу.
Індія має тісні економічні зв’язки з Росією, зокрема в енергетичному секторі. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Індія стала одним із найбільших покупців російської нафти, що викликало критику з боку Заходу. Попри це, Індія уникає прямого засудження Росії, зберігаючи нейтральну позицію.
18 липня посли ЄС схвалили новий, 18-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає зниження встановленого «Групою семи» ліміту цін на російську нафту з $60 до $47,6 за барель. Новий пакет санкцій, зокрема, передбачає заборону на імпорт із третіх країн продуктів переробки російської нафти.
Одним з найбільших переробником російської нафти є НПЗ індійської Nayara Energy. Компанія назвала санкції ЄС «несправедливими та односторонніми». Після запровадження обмежень танкер з російською нафтою Urals, який прямував до порту Вадінар (належить Nayara), був перенаправлений в інший порт Індії. Ще два танкери скасували завантаження нафтопродуктами з того самого порту.
У липні індійську нафтопереробну Nayara Energy очолив російський топменеджер після санкцій ЄС.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.