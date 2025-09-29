Індійська компанія Nayara Energy, яка повʼязана з російською «Роснефтью» та управляє другим за величиною НПЗ в країні, намагається повернутися до своєї діяльності після санкцій, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Деталі

Завдяки підтримці уряду Індії та обхідним шляхам Nayara відновлює діяльність, працюючи на 75% потужності, переважно на російській нафті Urals з додаванням невеликих обсягів індійської сировини.

Компанія співпрацює з банками, такими як State Bank of India та UCO Bank, для платежів у місцевій валюті, тоді як UCO Bank отримав дозвіл на міжнародні транзакції.

Nayara відновлює експортну мережу, використовуючи плавучі сховища та флот, включно із санкціонованими суднами. У вересні експортовано 2,2 млн барелів, що вдвічі менше, ніж торік, частина вантажів зберігається в танкерах біля порту Сохар (Оман)/, пише видання.

Компанія веде переговори з Саудівською Аравією та Іраком для відновлення постачання нафти, наголошуючи на відсутності санкцій США, та планує відновити поставки найближчими тижнями.

Контекст

Nayara Energy, зареєстрована в Мумбаї, на 49,13% належить «Роснефти», ще 49% акцій – у консорціуму Kesani Enterprises, до якого входять італійська Mareterra Group і російська United Capital Partners. НПЗ Nayara в штаті Гуджарат має потужності для переробки 400 000 барелів на добу.

Індія має тісні економічні зв’язки з Росією, зокрема в енергетичному секторі. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Індія стала одним із найбільших покупців російської нафти, що викликало критику з боку Заходу. Попри це, Індія уникає прямого засудження Росії, зберігаючи нейтральну позицію.

18 липня посли ЄС схвалили новий, 18-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає зниження встановленого «Групою семи» ліміту цін на російську нафту з $60 до $47,6 за барель. Новий пакет санкцій, зокрема, передбачає заборону на імпорт із третіх країн продуктів переробки російської нафти.

Одним з найбільших переробником російської нафти є НПЗ індійської Nayara Energy. Компанія назвала санкції ЄС «несправедливими та односторонніми». Після запровадження обмежень танкер з російською нафтою Urals, який прямував до порту Вадінар (належить Nayara), був перенаправлений в інший порт Індії. Ще два танкери скасували завантаження нафтопродуктами з того самого порту.

У липні індійську нафтопереробну Nayara Energy очолив російський топменеджер після санкцій ЄС.