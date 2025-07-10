У червні інфляція в Україні почала сповільнюватися, але все ще залишається порівняно високою – 14,3%. Це може нівелювати дохідність найбільш доступних інструментів для інвестування. Чи все ж ні? Forbes Ukraine порахував ретроспективну дохідність ОВДП, депозитів та іноземної валюти, а також порівняв їх зі зростанням цін. Що може захистити гроші від знецінення?