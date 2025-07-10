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Стрімкий злет євро та стабільні ОВДП. Який реальний дохід приносять найдоступніші інвестиції в Україні з урахуванням інфляції? Розрахунки Forbes Ukraine

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

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Колаж: Анастасія Савеленко

Колаж: Анастасія Савеленко

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У червні інфляція в Україні почала сповільнюватися, але все ще залишається порівняно високою – 14,3%. Це може нівелювати дохідність найбільш доступних інструментів для інвестування. Чи все ж ні? Forbes Ukraine порахував ретроспективну дохідність ОВДП, депозитів та іноземної валюти, а також порівняв їх зі зростанням цін. Що може захистити гроші від знецінення?

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На тлі інфляційного піка у 15,9% заощадження знецінюються стрімкіше, ніж за два попередні роки. 

Серед доступних інструментів інвестування – залишаються облігації Міністерства фінансів ОВДП та банківські депозити. Де останні залишаються більш прибутковим, попри підвищення облікової ставки

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