Інвестори масово виводять гроші з американських акцій – Bank of America

Інвестори масово виводять гроші з американських акцій – лише за тиждень до 30 квітня з ринку пішло $8,9 млрд. Частина капіталу перетікає в японські, європейські активи та криптовалюти. Про це 7 травня пише CNBC , посилаючись на дані Bank of America.

Деталі

Відтік коштів із фондового ринку США триває третій тиждень поспіль. За цей час інвестори забрали $5 із кожних $100, які вкладали з моменту президентських виборів 2024 року. Натомість у Європу надійшло $3,4 млрд, у Японію – $4,4 млрд, що стало рекордом із квітня 2024-го.

Зростає інтерес до ризикових активів: минулого тижня криптовалюти залучили $2,3 млрд, а високодохідні облігації – $3,9 млрд. Водночас із золота та казначейських облігацій США інвестори вивели $6 млрд.

Клієнти Bank of America, що управляють активами на $3,7 трлн, дедалі більше переймаються ризиками дефляції. Вони скуповують «безпечні» активи – акції комунальних компаній та фонди з низькою волатильністю і високими дивідендами. Натомість продають інструменти, які традиційно захищають від інфляції – держоблігації з індексацією та ETF фінансового сектору.

Контекст

На ринки тисне непередбачувана торговельна політика США. Президент Дональд Трамп то підвищує мита на китайські товари, то тимчасово призупиняє деякі з них. Це створює нервозність серед інвесторів та штовхає капітал за межі США.

США та Китай планують цього тижня провести перші торговельні переговори з моменту, коли Трамп розв’язав торгову війну. Це перший позитивний сигнал для інвесторів та бізнесу.