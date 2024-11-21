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Італія інвестує €200 млн у відновлення енергетичної інфраструктури України

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Італія спрямує €200 млн на відновлення пошкодженої війною енергетичної інфраструктури України, заявив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні під час італійсько-українського бізнес форму 20 листопада. 

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Деталі 

  • Кошти будуть надані в рамках зобовʼязань Італії перед ЄБРР для підтримки «Укргідроенерго».
  • Допомогу спрямують на закупівлю обладнання для Дніпровської та Середньодніпровської гідроелектростанцій, а також на екстрену підтримку ліквідності «Укргідроенерго», повідомили у Мінекономіки.
  • Італія заявила, що підтримає політику «Зроблено в Україні» та виявила зацікавленість у співпраці з українськими підприємствами в пʼяти ключових секторах: металургії, критичних матеріалах, відновлюваній енергетиці, обороні, агропереробці та машинобудуванні.
  • Сторони обговорили підготовку до Конференції з відновлення України (URC-2025), яка відбудеться у 2025 році в Італії.

Контекст

Російське вторгнення завдало енергетичному сектору України збитків на $56,2 млрд, таку оцінку дає аналітична команда Київської школи економіки (KSE) станом на травень 2024 року. з яких $16,1 млрд – прямі пошкодження інфраструктури (зокрема $8,5 млрд – генерація електроенергії, $2,1 млрд – магістральні лінії передачі, $3,3 млрд – нафтогазова інфраструктура). Непрямі втрати становлять $40,1 млрд, переважно через недоотримані доходи компаній.

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