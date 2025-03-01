Ізраїль переконує США залишити російські бази в Сирії для стримування Туреччини – Reuters

Ізраїль активно просуває ідею збереження російських військових баз у Сирії, вважаючи, що це допоможе тримати країну слабкою та децентралізованою та протидіятиме зростаючому впливу Туреччини в регіоні. Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Деталі

За оцінками Тель-Авіва, посилення позицій Туреччини в Сирії становить пряму загрозу ізраїльській безпеці. Щоб уникнути цього, Ізраїль пропонує залишити в Сирії російську військову присутність як противагу.

У лютому ізраїльські офіційні особи провели переговори з представниками адміністрації США, детально викладаючи свою позицію. Проте Вашингтон поки не дав чіткої відповіді, що свідчить про неоднозначність його ставлення до цієї пропозиції, говорять експерти.

Американські посадовці намагалися переконати Ізраїль, що Туреччина, як член НАТО, могла б стати більш надійним партнером і гарантом стабільності в регіоні, ніж Росія. Однак ізраїльська сторона категорично відкинула цю ідею.

У Тель-Авіві вважають, що зростання турецького впливу в Сирії може дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході, створивши нові виклики та загрози для безпеки Ізраїлю, зокрема через можливе посилення антиізраїльських сил у регіоні.

Контекст

В Сирії продовжують функціонувати дві ключові російські бази: військово-морська в Тартусі та авіаційна Хмеймім. У 2017 році Росія уклала угоду про їхню оренду на 49 років, і навіть після зміни влади в Сирії статус цих об’єктів залишається незмінним. Ці бази протягом останніх років дозволяли Москві зберігати значний вплив на Близький Схід і частково на Африку. Втрата цих стратегічних пунктів стала б серйозним ударом для Росії, особливо на тлі її протистояння зі США та європейськими країнами.

Туреччина, зі свого боку, категорично виступає проти продовження російської присутності в Сирії. Анкара вважає, що Москва має залишити регіон, особливо з огляду на підтримку Росією попереднього сирійського режиму та бомбардування опозиційних сил під час громадянської війни.

Нова сирійська влада ставить під сумнів доцільність перебування російських військ, адже авіаудари РФ завдавали шкоди силам, які боролися проти режиму Асада. 12 грудня 2024 року Bloomberg із посиланням на джерела повідомив, що Росія близька до укладення домовленості з новою владою Сирії про збереження двох ключових військових баз, щоб утримати свої позиції в регіоні. Однак, остаточних домовленостей поки немає.