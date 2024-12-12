Росія близька до угоди з новою владою Сирії про збереження військових баз в країні – Bloomberg

Росія наближається до досягнення угоди з новим керівництвом Сирії щодо збереження двох стратегічних військових баз у цій країні, аби втримати свій вплив у регіоні після падіння режиму Башара Асада. Про це 12 грудня пише Bloomberg , посилаючись на джерела, обізнані з цим питанням.

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Переговори ведуться щодо того, щоб російські сили залишилися у військово-морському порті в Тартусі та авіабазі в Хмеймімі.

Міністерство оборони Росії вважає, що існує неформальна угода з групою «Хайят Тахрір Аш-Шам» (HTS), колишнім відгалудженням «Аль-Каїди», яке очолило наступ для вигнання Асада, про те, що російські війська можуть залишитися на сирійських базах. Однак ситуація може змінитися на тлі нестабільності в Сирії.

Контекст

Військово-морська база в Тартусі є єдиним російським хабом на Середземному морі. Авіабаза в Хмеймімі використовується для постачання безпекових операцій Росії в Африці, що дозволяє їй впливати на політичні та економічні процеси і відновлювати частину радянського впливу на континенті.

Опозиція розпочала наступ 27 листопада, в якому ключову роль відіграли угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам» і «Сирійська національна армія». 2 грудня ГУР Міноборони України повідомило, що російські війська відступили із кількох великих міст Сирії, при цьому залишаючи за собою військові бази з арсеналами зброї та техніки.

Протягом наступних кількох днів повстанці захопили більшу частину провінцій Алеппо та Ідліб, а 5 грудня – провінцію Хама. Курдські загони, що підтримують опозицію, також взяли Дейр-ез-Зор та важливі прикордонні переходи з Іраком.

8 грудня повстанці оголосили про падіння режиму Башара Асада, а сам диктатор втік до Росії.