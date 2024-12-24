У Середземному морі затонуло судно, яке перевозило вантажі для російських військ у Сирії

Російське торгове судно Ursa Major затонуло в міжнародних водах між іспанським містом Агілас та алжирським портом Оран. Про це повідомляють La Verdad та El Español 24 грудня. Судно багато років перевозило вантажі так званого «Сирійського експресу» – маршруту постачання російських військ у Сирії.

Деталі

Коли Ursa Major йшло на схід до Гібралтарської протоки, у його машинному відділенні стався вибух. Після цього воно відйшло від курсу і почало хилитися набік, пише La Verdad.

З 16 членів екіпажу 14 вдалося врятувати – їх доставили до іспанського порту Картахена. Двоє моряків залишаються зниклими безвісти. У рятувальних роботах брали участь місцеві риболовецькі судна, які перебували поблизу, а також фахівці морської рятувальної служби на кораблі Clara Campoamor та патрульному судні іспанського флоту Serviola.

Капітан Ursa Major заявив, що судно перевозило порожні контейнери. За даними сервісу Marine Traffic, суховантаж вийшов із Санкт-Петербурга 11 грудня, офіційно прямуючи до Владивостока, куди мав прибути 22 січня. Оператор судна – компанія «Оборонлогистика», що входить до структури міноборони Росії, раніше повідомляла про перевезення «проєктного вантажу» для розвитку портової інфраструктури та Північного морського шляху.

Однак OSINT-аналітик H.I. Sutton припускає, що Ursa Major прямував до сирійського порту Тартус для евакуації військового обладнання Росії у звʼязку зі зміною політичної ситуації в Сирії.

Контекст

27 листопада опозиційні сили, серед яких ключову роль відіграли угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам» та «Сирійська національна армія», розпочали наступ у Сирії. За повідомленням ГУР Міноборони України від 2 грудня, російські війська почали відступ із кількох великих міст, залишаючи по собі військові бази з арсеналами зброї та техніки.

Протягом наступного тижня повстанцям вдалося захопити значну частину провінцій Алеппо та Ідліб. 5 грудня вони встановили контроль над провінцією Хама. Паралельно курдські загони, що підтримують опозицію, взяли Дейр-ез-Зор та важливі прикордонні переходи з Іраком.

8 грудня опозиційні сили оголосили про падіння режиму Башара Асада. Сам колишній диктатор, за їхніми даними, утік до Росії.

12 грудня Bloomberg, посилаючись на власні джерела, повідомив, що Росія веде переговори з новим керівництвом Сирії щодо збереження свого військового впливу в країні. Предметом обговорення є залишення російських військових сил у порту Тартус та на авіабазі Хмеймім. Втім, на тлі нестабільної ситуації в Сирії, майбутнє цих домовленостей залишається невизначеним.