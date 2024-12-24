У Середземному морі затонуло судно, яке перевозило вантажі для російських військ у Сирії

Російське торгове судно Ursa Major затонуло в міжнародних водах між іспанським містом Агілас та алжирським портом Оран. Про це повідомляють La Verdad та El Español 24 грудня. Судно багато років перевозило вантажі так званого «Сирійського експресу» – маршруту постачання російських військ у Сирії.
Деталі
- Коли Ursa Major йшло на схід до Гібралтарської протоки, у його машинному відділенні стався вибух. Після цього воно відйшло від курсу і почало хилитися набік, пише La Verdad.
- З 16 членів екіпажу 14 вдалося врятувати – їх доставили до іспанського порту Картахена. Двоє моряків залишаються зниклими безвісти. У рятувальних роботах брали участь місцеві риболовецькі судна, які перебували поблизу, а також фахівці морської рятувальної служби на кораблі Clara Campoamor та патрульному судні іспанського флоту Serviola.
- Капітан Ursa Major заявив, що судно перевозило порожні контейнери. За даними сервісу Marine Traffic, суховантаж вийшов із Санкт-Петербурга 11 грудня, офіційно прямуючи до Владивостока, куди мав прибути 22 січня. Оператор судна – компанія «Оборонлогистика», що входить до структури міноборони Росії, раніше повідомляла про перевезення «проєктного вантажу» для розвитку портової інфраструктури та Північного морського шляху.
- Однак OSINT-аналітик H.I. Sutton припускає, що Ursa Major прямував до сирійського порту Тартус для евакуації військового обладнання Росії у звʼязку зі зміною політичної ситуації в Сирії.
Контекст
27 листопада опозиційні сили, серед яких ключову роль відіграли угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам» та «Сирійська національна армія», розпочали наступ у Сирії. За повідомленням ГУР Міноборони України від 2 грудня, російські війська почали відступ із кількох великих міст, залишаючи по собі військові бази з арсеналами зброї та техніки.
Протягом наступного тижня повстанцям вдалося захопити значну частину провінцій Алеппо та Ідліб. 5 грудня вони встановили контроль над провінцією Хама. Паралельно курдські загони, що підтримують опозицію, взяли Дейр-ез-Зор та важливі прикордонні переходи з Іраком.
8 грудня опозиційні сили оголосили про падіння режиму Башара Асада. Сам колишній диктатор, за їхніми даними, утік до Росії.
12 грудня Bloomberg, посилаючись на власні джерела, повідомив, що Росія веде переговори з новим керівництвом Сирії щодо збереження свого військового впливу в країні. Предметом обговорення є залишення російських військових сил у порту Тартус та на авіабазі Хмеймім. Втім, на тлі нестабільної ситуації в Сирії, майбутнє цих домовленостей залишається невизначеним.
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