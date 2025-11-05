«Укрзалізниця» як роботодавець компенсуватиме в програмі «єОселя» 20% першого внеску та частину щомісячного платежу для своїх працівників зі статусом внутрішньо-переміщених осіб, повідомляє пресслужба Мінрозвитку 5 листопада.

Деталі

У рамках Програми підтримки прифронтових територій держава профінансує оформлення документів (до 40 000 грн) і покриває 70% першого внеску, ще 20% забезпечить «Укрзалізниця» як роботодавець.

Протягом першого року держава компенсуватиме 70% щомісячного платежу, «Укрзалізниця» — 10%. Другий рік УЗ компенсуватиме 20% щомісячного платежу, а третій рік — 30% щомісячного платежу.

Це дасть змогу залізничникам придбати житло вартістю до 2 млн грн з першим внеском не більше як 60 000 грн.

Першими учасниками програми стала родина машиніста з Полтавщини, чий дім у Покровську зруйновано під час обстрілів. Вона вже отримала перший ваучер для придбання житла.

До кінця цього року планується залучити до програми перші 100 родин працівників залізниці.

«Залізничники забезпечують сполучення, підтримують логістику, допомагають країні рухатися вперед навіть під час війни. Держава має підтримувати тих, хто підтримує її. Саме тому робимо «єОселю» доступнішою для працівників залізниці», – сказав віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Контекст

На фінансування «Укрзалізниці» уряд виділить у 2025 році 13 млрд грн, ще 16 млрд грн компанія отримає від держави у 2026-му.

Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень минулого року перевищили 18 млрд грн, а у 2025-му, попри виділення 4,3 млрд грн на компенсацію, прогнозовано сягнуть понад 22 млрд грн. Водночас у середньому доходи у пасажирському сегменті покривають лише приблизно 40% витрат.

Станом на кінець 2024 року загальний зовнішній борг УЗ досяг $1,4 млрд, з яких 77% становлять єврооблігації. У 2025-му компанія має погасити $52 млн основного боргу, а в 2026 році – $797 млн, зокрема $703 млн – за єврооблігаціями.

Кожен українець матиме право на 3000 км безкоштовних поїздок залізницею, оголосив 1 листопада президент Володимир Зеленський. Коли і як це діятиме – невідомо. Програма пропрацьовується, уточнюють у пресслужбі УЗ. Відомо напевно – рішення влетить держбюджету у копійку. Наскільки відчутно і яку користь програма може принести «Укрзалізниці», читайте в матеріалі Forbes Ukraine.