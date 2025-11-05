«Укрзалізниця» як роботодавець компенсуватиме в програмі «єОселя» 20% першого внеску та частину щомісячного платежу для своїх працівників зі статусом внутрішньо-переміщених осіб, повідомляє пресслужба Мінрозвитку 5 листопада.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- У рамках Програми підтримки прифронтових територій держава профінансує оформлення документів (до 40 000 грн) і покриває 70% першого внеску, ще 20% забезпечить «Укрзалізниця» як роботодавець.
- Протягом першого року держава компенсуватиме 70% щомісячного платежу, «Укрзалізниця» — 10%. Другий рік УЗ компенсуватиме 20% щомісячного платежу, а третій рік — 30% щомісячного платежу.
- Це дасть змогу залізничникам придбати житло вартістю до 2 млн грн з першим внеском не більше як 60 000 грн.
- Першими учасниками програми стала родина машиніста з Полтавщини, чий дім у Покровську зруйновано під час обстрілів. Вона вже отримала перший ваучер для придбання житла.
- До кінця цього року планується залучити до програми перші 100 родин працівників залізниці.
- «Залізничники забезпечують сполучення, підтримують логістику, допомагають країні рухатися вперед навіть під час війни. Держава має підтримувати тих, хто підтримує її. Саме тому робимо «єОселю» доступнішою для працівників залізниці», – сказав віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Контекст
На фінансування «Укрзалізниці» уряд виділить у 2025 році 13 млрд грн, ще 16 млрд грн компанія отримає від держави у 2026-му.
Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень минулого року перевищили 18 млрд грн, а у 2025-му, попри виділення 4,3 млрд грн на компенсацію, прогнозовано сягнуть понад 22 млрд грн. Водночас у середньому доходи у пасажирському сегменті покривають лише приблизно 40% витрат.
Станом на кінець 2024 року загальний зовнішній борг УЗ досяг $1,4 млрд, з яких 77% становлять єврооблігації. У 2025-му компанія має погасити $52 млн основного боргу, а в 2026 році – $797 млн, зокрема $703 млн – за єврооблігаціями.
Кожен українець матиме право на 3000 км безкоштовних поїздок залізницею, оголосив 1 листопада президент Володимир Зеленський. Коли і як це діятиме – невідомо. Програма пропрацьовується, уточнюють у пресслужбі УЗ. Відомо напевно – рішення влетить держбюджету у копійку. Наскільки відчутно і яку користь програма може принести «Укрзалізниці», читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.