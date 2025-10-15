Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка запускає експериментальний механізм передачі технологій Міноборони у серійне виробництво. Це дозволить державним і приватним виробникам виготовляти перевірене на війні озброєння та техніку. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), яке провело антикорупційну експертизу проєкту постанови.

Деталі

Виробники отримають доступ і можливість виготовляти на основі державних технологій озброєння та військову техніку, що підтвердили ефективність у бойових умовах. Доступ надається лише перевіреним виробникам за чіткими критеріями.

Технології залишаються у власності держави. Виготовлена продукція постачатиметься до Збройних Сил через державні закупівлі.

Доступ до технологій можуть отримати і оборонні відомства країн-партнерів за умови, що вироблені товари будуть поставлені до України як військово-технічна допомога.

«Це рішення відкриває державні розробки для ринку та має збільшити обсяги виробництва перевіреної техніки й розширити номенклатуру озброєнь», – зазначили в НАЗК.

Компанії, які хочуть отримати право на використання технологій Міноборони, мають відповідати одному з двох критеріїв: бути верифікованим постачальником служби державного замовника Міноборони (через ДП «Агенція оборонних закупівель»), та мати досвід виконання держконтрактів з оборонними замовниками.

Контекст

У 2024 році виробничий потенціал ВПК України зріс з $12 млрд до $35 млрд, завдяки чому Україна наразі сама виробляє понад 30% зброї та боєприпасів, що використовують на полі бою Сили оборони.

23 вересня на сесії Генеральної Асамблеї ООН президент Зеленський оголосив, що Україна розпочне експорт озброєнь, щоб показати партнерам сучасні системи, випробувані в бойових умовах. Згодом стало відомо, що Україна створює експортні хаби в США, Європі, на Близькому Сході та в Африці на тлі відновлення продажу зброї.