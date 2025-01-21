Нерухомість, автівки і понад $180 000 готівкою. СБУ заявила про викриття головного психіатра ЗСУ на незаконному збагаченні на $1 млн

Співробітники Служби безпеки України затримали головного психіатра Збройних сил, який є заступником голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби, повідомляє пресслужба СБУ 21 січня. Посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад $1 млн.

Ключові факти

За даними СБУ, посадовець не відображав майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших осіб.

За даними слідчих, протягом 2022–2024 років підозрюваний придбав: приватний будинок в Обухівському районі Київської області, дві квартири в Києві, одну квартиру в Одесі, дві земельні ділянки в Обухівському районі Київської області, автівки БМВ Х7 2024 р. в., БМВ Х7 2022 р. в., БМВ Х5 2023 р. в., БМВ Х3 2022 р. в., а також інше майно.

Під час обшуків у нього слідчі знайшли також $152 000 та €34 000 ($35 237).

Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації). Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця.

Фото: СБУ Фото Пресслужба СБУ Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: СБУ Фото: СБУ Попередній слайд Наступний слайд

Фото: СБУ Фото: Офіс генпрокурора Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

На початку жовтня 2024 року керівницю Хмельницького МСЕК Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрили на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. За даними головного редактора «Цензор.НЕТ» Юрія Бутусова, правоохоронні органи Хмельницької області знали про схему видачі довідок про непридатність до військової служби, яку створила Крупа, головна лікарка Хмельницької МСЕК. Саме за її рішенням майже всі прокурори області отримали довідки про інвалідність II групи.

22 жовтня президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО, на якому обговорювались зловживання в системі медико-соціальної експертизи (МСЕК) та незаконне присвоєння статусу інвалідності. За підсумками зустрічі президент підписав указ про ліквідацію МСЕК, після засідання генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.

За даними СБУ, у 2024 році підозри було оголошено 64 посадовцям МСЕК, а понад 4000 фіктивних висновків про інвалідність були скасовані. МОЗ передав функції центральної МСЕК до Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності в Дніпрі.

30 грудня Зеленський підписав закон, який передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 1 січня 2025 року.