Гроші на бізнес. На порталі «Дія» відновили можливість отримання грантів на власну справу

На порталі «Дія» відновли доступ до можливості отримання грантів для започаткування бізнесу, розвитку садівництва та тепличного господарства. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства 14 січня.

Деталі

Підприємці можуть отримати до 250 000 грн на розвиток власної справи, а жителі Харкова та області – до 500 000 грн. Для цього потрібно зареєструватися на порталі «Дія» через BankID або електронний підпис, заповнити онлайн-заявку, додати бізнес-план за встановленим зразком і підписати документ електронним підписом. Результати розгляду заявки, який триває до 15 робочих днів, надійдуть через портал.

Програма підтримки садівництва передбачає гранти до 400 000 грн за гектар. Аграрії мають подати заявку через портал, додавши проєкт висадки насаджень із необхідною документацією, яка відповідає критеріям. Проєкт має бути затверджений розробником і відповідати вимогам. Міністерство розглядає такі заявки протягом 10 робочих днів.

Для розвитку тепличного господарства передбачено гранти у розмірі 2 млн грн для теплиць площею 0,4-0,6 га, 3,5 млн грн для площі 0,8-1,2 га і 7 млн грн для 1,6-2,4 га. Подання заявки також здійснюється через «Дію». Необхідно додати проєкт будівництва теплиці з кошторисною документацією, а також підписати та надіслати його електронним підписом. Детальні вимоги до проєкту, включно з типом теплиці та системою поливу, можна знайти на порталі.

Контекст

19 грудня Міністерство юстиції повідомило про масштабний збій у мережевій інфраструктурі, яка обслуговує державні реєстри. За словами віцепремʼєрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерки юстиції Ольги Стефанішиної, це була одна з найпотужніших кібератак, спрямованих на державні реєстри України.

Унаслідок атаки, організованої росіянами, було тимчасово припинено роботу єдиних та державних реєстрів, що підпорядковуються Мінʼюсту. Попри серйозність інциденту, витоку персональних даних не зафіксовано. Загалом постраждали понад 60 реєстрів.

Відновлення роботи розпочалося поступово. 26 грудня на порталі «Дія» знову стала доступною послуга бронювання працівників, призупинена через атаку. 30 грудня запрацювали три ключові нотаріальні реєстри, що дозволило нотаріусам проводити реєстрацію довіреностей, заповітів, спадкових справ та перевірку спеціальних бланків.

До початку січня вдалося повернути доступ до низки сервісів. 6 січня у «Дії» відновилися послуги, пов’язані з витягами та актуалізацією даних про місце проживання дітей, виплатами субсидій, допомогою сімʼям із дітьми та програмою «Зимова єПідтримка». 8 січня почав працювати офіційний сайт Мінʼюсту, а вже 9 січня – Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань.