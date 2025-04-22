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«Земельний банк» розпочав аукціони з суборенди ділянок під садівництво

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Ділянки в розташовані десяти регіонах України призначені для садівництва, зокрема для ягідників, горіхів і нішевих культур /Getty Images

Ділянки в розташовані десяти регіонах України призначені для садівництва, зокрема для ягідників, горіхів і нішевих культур Фото Getty Images

Державний земельний банк виставив на аукціони сільськогосподарські ділянки державної форми власності для вирощування багаторічних насаджень. Термін суборенди – 25 років. Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики 22 квітня.

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Деталі 

  • Ділянки розташовані в десяти регіонах України та призначені для садівництва. Вони підходять для вирощування ягідників, горіхів і нішевих культур. Цільове призначення цих земель – розвиток багаторічних культур.
  • У першому пулі планується передати 60 земельних ділянок загальною площею 803,7 гектара. Найбільше з них – 37 ділянок площею 252 гектари – розташовані в Закарпатській області.
  • На Житомирщині вже доступні перші три ділянки для суборенди – у Коростенському районі. Їх площа коливається від 4,2 до 33 гектарів, а стартова ціна – від 2000 грн за гектар.
  • Середня площа ділянок, що виставляються на торги, становить від 8 до 15 гектарів – саме такі розміри вважаються оптимальними для вирощування багаторічних насаджень. 
  • Стартова ціна – 12% від нормативної грошової оцінки, як і для інших державних сільгоспземель.

Контекст 

ФДМУ запустив проєкт «Земельний банк» у 2023 році, визначивши його як ключовий пріоритет на 2024 рік. Мета ініціативи – забезпечити аграріям доступ до державних сільгоспземель через прозорі онлайн-аукціони на платформі «Prozorro.Продажі».

1 жовтня 2024 року відбувся перший аукціон із суборенди державних земель. Дебютним лотом стала ділянка площею понад 115 га у Вінницькій області, орендна ставка за яку склала понад 3 млн грн.

За період із 1 жовтня до кінця 2024 року проведено 266 успішних аукціонів, що охопили 23 296 га земель. Загальний ефект від суборенди за 2024 рік оцінюється у 757 млн грн щорічних надходжень.

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