Келлог заявив, що не мав на увазі розподіл України: йдеться про зони відповідальності союзників

Спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог спростував повідомлення британської газети The Times, яка приписала йому слова про «поділ України». Про це він написав на своїй сторінці в мережі Х. Раніше The Times , посилаючись на Келлога, повідомила, що Україна в рамках мирної угоди може бути розділена «подібно до Берліна після Другої світової війни».

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Келлог заявив, що його слова були неправильно інтерпретовані. «Я говорив про створення зон відповідальності для союзних сил після припинення вогню, щоб підтримати суверенітет України, а не про поділ країни», – пояснив він, наголосивши, що в цих силах не буде американських військ.

«Я категорично не мав на увазі поділ України», – наголосив спецпосланець.

Контекст

11 квітня The Times повідомила, що спецпосланець США з питань України Кіт Келлог нібито заявив про можливий поділ України в рамках мирної угоди, подібний до поділу Берліна після Другої світової війни. За інформацією видання, йшлося про зону на правому березі Дніпра під контролем західних військ, зону з українськими силами на тому ж березі, а також тимчасово окуповані території, які залишилися б під контролем Росії.

Келлог, як стверджує газета, припустив, що британські та французькі війська могли б відповідати за західні регіони України як «сили заспокоєння», тоді як російські війська залишалися б на окупованому сході. Між ними мали б розміщуватися українські війська та демілітаризована зона.

Келлог зазначив, що розміщення англо-французьких сил на захід від Дніпра, який перетинає Україну через Київ, не було б «провокаційним» для Росії. Він вважає, що Україна достатньо велика, щоб розмістити війська для забезпечення виконання мирної угоди, і запропонував створити 18-мильну демілітаризовану зону вздовж нинішніх ліній контролю на сході.

Водночас Келлог визнав, що президент РФ Володимир Путін може відхилити ідею зон контролю. Для запобігання конфліктам між англо-французькими, українськими та російськими силами, за його словами, необхідно створити буферну зону між українськими та російськими позиціями.