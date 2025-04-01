У Росії натякають на «глухий кут» у переговорах із США

Росія не може погодитися на пропозиції США про завершення війни в Україні в їхній нинішній формі, оскільки вони не враховують проблем, які Москва вважає причинами конфлікту. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, натякаючи, що переговори між Вашингтоном та Москвою «зайшли в глухий кут», пише Reuters .

Деталі

Сторони досі не змогли узгодити спірні питання, сказав Рябков. За його словами, Москва не готова рухатися вперед із запропонованою угодою.

«Ми уважно вивчаємо американські пропозиції, але в нинішньому вигляді вони нам не підходять», – сказав він. Рябков наголосив, що США не врахували головну вимогу Москви – вирішення «першопричин конфлікту».

Раніше Путін заявляв, що хоче, аби Україна відмовилася від вступу в НАТО, скоротила армію, а Росія отримала контроль над чотирма захопленими областями. Київ відкинув ці вимоги, назвавши їх фактичною капітуляцією.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що контакти між Росією та США тривають. Він назвав переговори «надзвичайно складними» й заявив, що для їх успіху потрібні «додаткові зусилля».

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров анонсував другу зустріч російської та американської делегації, відзначивши прогрес у діалозі. Він заявив, що Росія потребує конкретних дій для відновлення так званої «чорноморської ініціативи», а не обіцянок, і що США вивчають пропозиції Росії.

Контекст

30 березня президент Дональд Трамп заявив, що Росія не зможе нескінченно затягувати перемовини про припинення війни в Україні – для Москви встановлений дедлайн для укладення угоди.

Трамп розповів, що був «дуже злий» та «розлючений» через пропозицію Путіна встановити в Україні зовнішнє управління для організації президентських виборів. Президент США застеріг: якщо через дії Москви припинити бойові дії не вдасться, Вашингтон запровадить вторинні мита у розмірі 25–50% на всю російську нафту.