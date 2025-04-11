Спецпосланець Трампа вирушив до Росії для зустрічі з Путіним – Axios

Спецпосланець президента США Стів Віткофф відвідає Росію і, як очікується, зустрінеться з президентом Володимиром Путіним 11 квітня, пише Axios із посиланням на джерело, знайоме з інформацією про візит та даними FlightRadar. Це буде третя зустріч Віткоффа та Путіна на тлі зусиль Трампа з припинення війни РФ в Україні.
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Ключові факти
- Джерело, знайоме з ситуацією, повідомило, що якщо до кінця місяця перемирʼя не буде досягнуто, Трамп може ввести додаткові санкції проти Росії або через виконавчу владу, або звернувшись до Конгресу з проханням ухвалити нове законодавство про санкції.
- Минулого тижня Віткофф прийняв у Вашингтоні спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва, намагаючись вийти з глухого кута. У четвер, 10 квітня, американські та російські дипломати зустрілися у Стамбулі.
- Трамп був розчарований тим, що переговори за останні тижні не досягли суттєвого прогресу, і в якийсь момент заявив, що його «розлютили» коментарі Путіна щодо України.
- У той час як Україна погодилася на пропозицію Трампа про беззастережне припинення вогню, а потім і на плани менш масштабного припинення вогню на морі, Росія висунула низку нових вимог, включаючи скасування деяких санкцій США.
- «Ми досягаємо прогресу. Ми сподіваємось, що ми досить близькі до укладання угоди між Росією та Україною про припинення бойових дій», – заявив Трамп 10 квітня під час засідання кабінету міністрів.
Контекст
27 березня Володимир Путін виступив із пропозицією створити в Україні «тимчасову адміністрацію», яка б організувала нові вибори та сприяла укладенню важливих угод для завершення війни.
30 березня Дональд Трамп висловив своє обурення щодо Путіна, заявивши, що був «дуже злий» через чергові сумніви російського лідера в легітимності президента України Володимира Зеленського. Трамп наголосив, що такі заяви Путіна вказують на «рух у хибному напрямі». При цьому президент США додав, що чекає від Путіна виконання його зобов’язань у рамках домовленостей про припинення війни в Україні.
2 квітня з’ясувалося, що американські сенатори розробили законопроєкт про введення 500%-вих мит для покупців російської нафти, газу та урану, щоб примусити РФ до миру.
4 квітня державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що Росія протягом тижнів, а не місяців повинна ухвалити рішення про те, чи готова вона до завершення повномасштабної війни в Україні. Він попередив, що Конгрес уже почав працювати над проєктом про посилення санкцій.
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