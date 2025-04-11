Спецпосланець Трампа вирушив до Росії для зустрічі з Путіним – Axios

Спецпосланець президента США Стів Віткофф відвідає Росію і, як очікується, зустрінеться з президентом Володимиром Путіним 11 квітня, пише Axios із посиланням на джерело, знайоме з інформацією про візит та даними FlightRadar. Це буде третя зустріч Віткоффа та Путіна на тлі зусиль Трампа з припинення війни РФ в Україні.

Ключові факти

Джерело, знайоме з ситуацією, повідомило, що якщо до кінця місяця перемирʼя не буде досягнуто, Трамп може ввести додаткові санкції проти Росії або через виконавчу владу, або звернувшись до Конгресу з проханням ухвалити нове законодавство про санкції.

Минулого тижня Віткофф прийняв у Вашингтоні спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва, намагаючись вийти з глухого кута. У четвер, 10 квітня, американські та російські дипломати зустрілися у Стамбулі.

Трамп був розчарований тим, що переговори за останні тижні не досягли суттєвого прогресу, і в якийсь момент заявив, що його «розлютили» коментарі Путіна щодо України.

У той час як Україна погодилася на пропозицію Трампа про беззастережне припинення вогню, а потім і на плани менш масштабного припинення вогню на морі, Росія висунула низку нових вимог, включаючи скасування деяких санкцій США.

«Ми досягаємо прогресу. Ми сподіваємось, що ми досить близькі до укладання угоди між Росією та Україною про припинення бойових дій», – заявив Трамп 10 квітня під час засідання кабінету міністрів.

Контекст

27 березня Володимир Путін виступив із пропозицією створити в Україні «тимчасову адміністрацію», яка б організувала нові вибори та сприяла укладенню важливих угод для завершення війни.

30 березня Дональд Трамп висловив своє обурення щодо Путіна, заявивши, що був «дуже злий» через чергові сумніви російського лідера в легітимності президента України Володимира Зеленського. Трамп наголосив, що такі заяви Путіна вказують на «рух у хибному напрямі». При цьому президент США додав, що чекає від Путіна виконання його зобов’язань у рамках домовленостей про припинення війни в Україні.

2 квітня з’ясувалося, що американські сенатори розробили законопроєкт про введення 500%-вих мит для покупців російської нафти, газу та урану, щоб примусити РФ до миру.

4 квітня державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що Росія протягом тижнів, а не місяців повинна ухвалити рішення про те, чи готова вона до завершення повномасштабної війни в Україні. Він попередив, що Конгрес уже почав працювати над проєктом про посилення санкцій.