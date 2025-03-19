Війну в Україні можна завершити без посилення санкцій проти Росії – міністр фінансів США

США готові значно посилити санкційний тиск на Росію, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент, хоча висловив переконання, що врегулювання війни, розпочатої РФ проти України, можливе й без таких кроків. Про це він заявив в інтерв’ю Fox News 18 березня.
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Деталі
- «Президент Дональд Трамп доручив мені, у разі необхідності, довести санкції до максимального рівня 10, щоб змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Проте я вірю, що ми зможемо схилити його до діалогу і без посилення санкцій», – заявив Бессент.
- Водночас міністр наголосив, що адміністрація США тримає всі варіанти на столі, і за потреби може застосувати найжорсткіші санкції проти Росії, зокрема у сфері енергетики.
- Зазначається, що президент Трамп поставив завдання переглянути підхід до санкцій. Раніше ми застосовували те, що я називаю «м’якими санкціями», додав глава Мінфіну.
- За його словами, попередні заходи послаблювали глобальні позиції долара. Натомість тепер США можуть перейти до максимально жорсткого санкційного режиму, подібного до того, що застосовувався проти Ірану, зазначив Бессент.
Контекст
7 березня Дональд Трамп порушив тему посилення американських санкцій проти Росії, водночас закликавши обидві сторони відновити мирні переговори.
Перегляд санкцій у сфері енергетики є частиною ширшого переосмислення політики США до Росії, що може включати зняття обмежень із певних осіб і компаній, зокрема російських олігархів. Після анексії Криму в 2014 році Сполучені Штати запровадили санкції, які передбачали візові заборони, заморожування активів і обмеження в енергетичному, фінансовому та оборонному секторах.
10 березня, за даними Bloomberg із посиланням на джерела, стало відомо, що радники Трампа працюють над пропозиціями щодо пом’якшення санкцій, введених після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема тих, що стосуються російської нафти.
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