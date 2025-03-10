Радники Трампа розробляють план послаблення санкцій проти Росії – Bloomberg

Радники президента США Дональда Трампа працюють над варіантами послаблення санкцій, запроваджених проти Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це 10 березня пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Деталі

За інформацією агентства, зокрема йдеться про обмеження на російську нафту.

Раніше Bloomberg повідомляв із посиланням на джерела, що в адміністрації Трампа розглядають можливість скасування «нафтової стелі», яка забороняє західним компаніям транспортувати й страхувати нафту, придбану в Росії за ціною вище $60 за барель.

Контекст

7 березня Дональд Трамп підняв питання про можливість введення більш жорстких санкцій США проти Росії та закликав обидві країни відновити переговори про мирну угоду.

Перегляд енергетичних санкцій є частиною ширшого аналізу дій США проти Росії, що включає можливу відміну обмежень проти окремих осіб та організацій, включаючи російських олігархів. Після анексії Криму Росією в 2014 році Сполучені Штати запровадили низку санкцій, включаючи заборону на в’їзд, заморожування активів та обмеження для енергетичного, фінансового й оборонного секторів.

Трамп продовжував тиснути на Україну, закликаючи до укладення мирної угоди, оскільки з’явилися ознаки того, що Кремль готовий до тимчасового перемир’я за певних умов. Трамп уже відмовився від багаторічної підтримки Києва з боку США, ставши на бік Москви. «У нас все дуже добре з Росією», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті 7 березня. «Чесно кажучи, мені все важче мати справу з Україною».