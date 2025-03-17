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Представник Зеленського допустив зняття санкцій з РФ за низки умов у межах мирної угоди

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Уповноважений президента Володимира Зеленського з питань санкційної політики Владислав Власюк /Офіс президента України

Уповноважений президента Володимира Зеленського з питань санкційної політики Владислав Власюк Фото Офіс президента України

Західні санкції проти Росії можуть бути скасовані, якщо це допоможе забезпечити безпеку та справедливість для України. Про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк в інтерв’ю Politico, яке опубліковане 17 березня.

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Деталі

  • За його словами, повернення до ведення бізнесу з Росією в тій чи іншій формі є лише «питанням часу», але це має відбуватися за правильних умов.
  • Власюк зазначив, що економічні обмеження, ембарго та заборони на імпорт російської енергії «мають власні цілі, які можуть полягати в тому, щоб спонукати Росію припинити агресію та укласти угоду про тривалий мир», а не просто бути «покаранням будь-якого роду».
  • Він наголосив, що Москва намагається підняти питання зняття санкції. Власюк вважає, Україна таким чином може зрозуміти, які обмеження для РФ є найболючішими.
  • За словами Власюка, Київ домагатиметься «справедливості для народу», що, передбачає, включення «компенсації для українців», з огляду на масштаби жертв, які вони понесли.

Контекст 

7 березня Дональд Трамп порушив питання про посилення санкцій США проти Росії, одночасно закликавши обидві країни повернутися до мирних переговорів.  

Перегляд енергетичних санкцій є частиною ширшого аналізу політики США до Росії, який передбачає можливе скасування обмежень для окремих осіб і компаній, зокрема російських олігархів. Після анексії Криму в 2014 році США ввели санкції, що включали заборони на в’їзд, заморожування активів і обмеження в енергетичному, фінансовому та оборонному секторах.  

Трамп тисне на Україну, наполягаючи на укладенні мирної угоди, адже є сигнали про готовність Кремля до тимчасового перемир’я за певних умов. 

10 березня Bloomberg, посилаючись на джерела, повідомив, що радники Трампа розробляють варіанти послаблення санкцій, запроваджених після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема щодо російської нафти.

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