Представник Зеленського допустив зняття санкцій з РФ за низки умов у межах мирної угоди

Західні санкції проти Росії можуть бути скасовані, якщо це допоможе забезпечити безпеку та справедливість для України. Про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк в інтерв’ю Politico , яке опубліковане 17 березня.

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За його словами, повернення до ведення бізнесу з Росією в тій чи іншій формі є лише «питанням часу», але це має відбуватися за правильних умов.

Власюк зазначив, що економічні обмеження, ембарго та заборони на імпорт російської енергії «мають власні цілі, які можуть полягати в тому, щоб спонукати Росію припинити агресію та укласти угоду про тривалий мир», а не просто бути «покаранням будь-якого роду».

Він наголосив, що Москва намагається підняти питання зняття санкції. Власюк вважає, Україна таким чином може зрозуміти, які обмеження для РФ є найболючішими.

За словами Власюка, Київ домагатиметься «справедливості для народу», що, передбачає, включення «компенсації для українців», з огляду на масштаби жертв, які вони понесли.

Контекст

7 березня Дональд Трамп порушив питання про посилення санкцій США проти Росії, одночасно закликавши обидві країни повернутися до мирних переговорів.

Перегляд енергетичних санкцій є частиною ширшого аналізу політики США до Росії, який передбачає можливе скасування обмежень для окремих осіб і компаній, зокрема російських олігархів. Після анексії Криму в 2014 році США ввели санкції, що включали заборони на в’їзд, заморожування активів і обмеження в енергетичному, фінансовому та оборонному секторах.

Трамп тисне на Україну, наполягаючи на укладенні мирної угоди, адже є сигнали про готовність Кремля до тимчасового перемир’я за певних умов.

10 березня Bloomberg, посилаючись на джерела, повідомив, що радники Трампа розробляють варіанти послаблення санкцій, запроваджених після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема щодо російської нафти.