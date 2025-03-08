США готують швидке послаблення енергетичних санкції проти Росії у разі мирної угоди – Reuters

Уряд США вивчає способи помʼякшення санкцій проти російського енергетичного сектора, якщо Москва погодиться припинити війну в Україні, повідомляють два джерела Reuters . Запит Білого дому до Мінфіну США надійшов у той час, коли президент США Дональд Трамп готується до переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

Ключові факти

Білий дім попросив Міністерство фінансів вивчити варіанти помʼякшення енергетичних санкцій напередодні очікуваних переговорів між президентом Трампом та Путіним щодо припинення війни в Україні, повідомили два джерела на умовах анонімності.

За їхніми словами, ця робота дозволить Вашингтону швидко скасувати санкції у разі укладання мирної угоди. Джерела додали, що ці зусилля не слід розглядати як ознаку того, що США знімуть санкції без поступок з боку Росії.

Трамп заявив, що планує зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії найближчими тижнями, щоб обговорити угоду про припинення трирічної війни в Україні, а аналітики кажуть, що помʼякшення санкцій, ймовірно, стане центральним елементом будь-якої угоди.

Раніше стало відомо, що США розробляють плани щодо можливого скасування російських санкцій щодо окремих юридичних та фізичних осіб, проте на той момент не було зрозуміло, чи ця ініціатива охоплюватиме усю величезну російську нафтогазову галузь.

Росія є одним із найбільших у світі виробників нафти і газу, і США прагнуть позбавити Росію грошових коштів, необхідних їй для ведення війни, застосовуючи санкції до галузі та очолюючи багатосторонні зусилля з обмеження ціни на нафту, що експортується Росією, на рівні $60 за барель.

Джерела повідомили, що адміністрація Трампа хоче мати можливість швидко зняти санкції та уникнути затримок, додавши, що вона хотіла б уникнути попередніх потрясінь, коли знімалися інші санкції.

Міністерство фінансів також вивчає, як зняття санкцій вплине на світові ціни на нафту і як це може змінити торгові моделі, через які європейські ринки переорієнтувалися з російських поставок на поставки зі США.

Контекст

7 березня Трамп порушив питання про введення більш масштабних санкцій США проти Росії та закликав обидві країни продовжити переговори про мирну угоду.

Перегляд енергетичних санкцій є частиною ширшого огляду дій США проти Росії, який включає потенційну відміну санкцій щодо окремих юридичних і фізичних осіб, включаючи деяких російських олігархів. Після анексії Криму Росією в 2014 році Сполучені Штати ввели низку пакетів санкцій, включаючи заборони на поїздки, заморожування активів, а також заходи проти секторів енергетики, фінансів та оборони.

Трамп продовжував чинити тиск на Україну, вимагаючи укладання мирної угоди, оскільки зʼявилися сигнали про те, що Кремль нібито готовий піти на тимчасове перемирʼя за певних умов. Трамп уже відмовився від багаторічної підтримки Києва з боку США і натомість стає на бік Москви. «У нас все дуже добре з Росією, – заявив Трамп журналістам в Овальному кабінеті 7 березня. – Чесно кажучи, мені все важче мати справу з Україною».