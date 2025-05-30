Керівник Одеської кіностудії Андрій Осіпов очолив Держкіно

Кабмін призначив продюсера Андрія Осіпова головою Державного агентства України з питань кіно, повідомило Міністерство культури й стратегічних комунікацій 30 травня. З жовтня 2024-го Осіпов також очолює Раду з державної підтримки кінематографії.

Ключові факти

Осіпов є членом Національної спілки кінематографістів України, експертом комісії з надання грантів Президента України молодим діячам у галузі кінематографії, а також співзасновником та членом оргкомітету кінофестивалю «Cinema for Victory», зазначили в МКСК.

З грудня 2016-го Осіпов очолює Одеську кіностудію. Серед фільмів, які продюсував Осіпов, – стрічки «Червоний», «Чому я живий», «Нереальний КОПець», «Дисидент», «Чорний ворон» та інші.

Згідно з інформацією на власному сайті, Осіпов народився в місті Зеленоборськ (Росія). Закінчив юридичний факультет Волинського державного університету. Починав професійний шлях як юрист, у 2008-му заснував юридичну компанію L.A. У 2010 році обирався депутатом Луцької міської ради від «Батьківщини».

У Держкіно новий очільник – продюсер Андрій Осіпов. Фото МКСК

Контекст

З квітня 2025 року обовʼязки тимчасового голови Держкіно виконував Максим Александров. До того, у липні 2024 року Уряд звільнив з посади голови Держкіно Марину Кудерчук, яку критикувала кіноспільнота, та призначив її першу заступницю Юлію Шевчук тимчасовою виконувачкою обовʼязків.

У 2023-му українські фільми принесли державі рекордну суму коштів у гривні: 31,4 млн. Це більше, ніж за попередні чотири роки. Найбільшу суму держава отримала від студії «Анімаград» (Film.ua Group), що створила мультфільм «Мавка. Лісова пісня».

Наприкінці 2024 року Держкіно виділило на створення фільмів 520 млн грн, порахували «Наші гроші». Найбільшу суму отримало ТОВ «Анімаград» на повнометражний анімаційний фільм «Наша файта» – 30 млн грн.