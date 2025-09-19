Акції футбольної компанії Brera Holdings, яка володіє клубами в Італії, Північній Македонії, Мозамбіку та Монголії, злетіли більш ніж на 200% після оголошення про інвестиції у криптовалюту, пише FT . Brera заявила, що почне накопичувати токени Solana (SOL) завдяки $300 млн фінансування від дубайської Pulsar Group та фонду ARK Invest американської інвесторки Кеті Вуд. Після угоди компанія планує змінити назву на Solmate і вийти на біржу в ОАЕ.

Деталі

У день оголошення акції Brera на Nasdaq зростали майже на 600%, до $52,95, але закрилися з добовим приростом у 225%. Інвестори очікують, що партнерства Solmate в ОАЕ дадуть змогу пришвидшити накопичення токенів SOL.

Гендиректором Solmate став Марко Санторі, колишній юрист біржі Kraken і партнер криптофонду Pantera Capital. «Solmate не просто ще одна криптотрежері-компанія», які просто купують і зберігають цифрові активи. Ми хочемо показати, як спортивний бізнес може працювати з блокчейн-активами й при цьому формувати нову цінність для акціонерів», – заявив він.

Санторі окреслив стратегію, за якою компанія поєднуватиме футбольний бізнес із криптовалютними інвестиціями, створюючи ефект синергії: клуби стануть частиною бренду, що привертатиме увагу фанатів, тоді як токени SOL використовуватимуться як основа інвестиційного портфеля.

За словами гендиректора, що підтримка з боку інвесторів з ОАЕ та ARK Invest Кеті Вуд створює унікальні можливості для масштабування бізнесу.

До ради директорів також увійшов відомий американський економіст Артур Лаффер, якого Вуд називає своїм наставником.

Контекст

Brera заснована в Ірландії. На американську біржу компанія вийшла у 2023 році. Вона розвиває модель мультиклубної власності за зразком консорціуму BlueCo, що володіє лондонським клубом «Челсі». Зараз її футбольні активи показують скромні результати – клуб у Монголії фінішував останнім у лізі, а італійська Juve Stabia наразі перебуває у нижній частині таблиці.

Попит на акції криптотрежері-компаній останнім часом є нестабільним: зокрема, Eightco минулого тижня зросла на 3000% завдяки планам купувати токени, але згодом втратила більшу частину прибутку.

Хоча інтерес до криптовалютних казначейств триває, останні коливання на ринку показують ризики для інвесторів, які намагаються повторити успіх MicroStrategy, що накопичила біткоїни на десятки мільярдів доларів.