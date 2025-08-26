Медіагрупа Trump Media & Technology Group, що належить сім’ї Дональда Трампа, уклала угоду на $6,4 млрд для купівлі токенів CRO, емітованих криптобіржею Crypto.com. Про це пише Financial Times 26 серпня. Після оголошення ціна токена CRO, пов’язаного з блокчейн-проєктом Cronos, зросла на 25%.

Деталі

Компанія оголосила про створення «першої та найбільшої публічної компанії з казначейством CRO». CRO – це рідний токен блокчейну Cronos, що належить Crypto.com.

Кріс Маршалек, генеральний директор Crypto.com, заявив, що біржа також придбала акції TMTG на суму $50 млн, тоді як медіагрупа купила токени CRO на $105 млн. Він додав, що CRO стане «платформним токеном Truth Social у межах цього широкого стратегічного партнерства», не надаючи додаткових деталей.

Маршалек є одним із кількох керівників криптоіндустрії, які відвідали Білий дім і зустрічалися з Трампом після його повернення до Вашингтона.

TMTG і Crypto.com повідомили, що Yorkville Acquisition Corp, порожня чекова компанія, зареєстрована на Nasdaq, придбає токени CRO на $1 млрд і змінить свій біржовий тикер на «Make CRO Great Again».

Компанії також заявили, що мають $420 млн у готівці та варрантах, а також доступ до кредитної лінії на $5 млрд від хедж-фонду YA II PN, керованого Yorkville Advisors, які вони витратять на купівлю додаткових токенів CRO.

Окремо TMTG залучає $2,5 млрд для купівлі біткоїнів у межах своєї стратегії біткоїн-казначейства. Crypto.com також надає послуги зберігання та технології для біржових фондів біткоїнів, які запускає компанія.

Контекст

Трамп, який раніше скептично ставився до криптовалют, під час передвиборчої кампанії 2024 року та другого президентського терміну став їхнім активним прихильником. Він пообіцяв зробити США «криптовалютною столицею світу», підтримав створення національного біткойн-резерву та підписав указ про стратегічний криптофонд, який використовує конфісковані активи.

Трамп запустив мемкоїн $TRUMP на блокчейні Solana, який досяг ринкової капіталізації у кілька мільярдів доларів, хоча його критикують за спекулятивний характер. Сім’я Трампа також інвестує в криптоактиви через проєкт World Liberty Financial, придбавши токени на сотні мільйонів доларів. Крім того, Трамп із дружиною Меланією на початку 2025 року запустили власні мемкоїни, а його сини керують компанією цифрових активів із власною казначейською стратегією, токеном і стейблкоїном.

Трамп просуває законодавство, яке легалізує криптовалюти, зокрема стейблкоїни, та забороняє створення державної цифрової валюти, аргументуючи це захистом від надмірного державного контролю. Ці ініціативи сприяли зростанню цін на біткойн і альткоїни, хоча деякі експерти попереджають про ризики для фінансової стабільності.

Нове керівництво SEC припинило низку гучних розслідувань, зокрема проти Coinbase і Binance, розпочатих за адміністрації Джо Байдена. Зокрема, у березні 2025 року SEC закрила справу проти Crypto.com.