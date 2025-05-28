Компанія GameStop придбала біткоїнів більш як на $500 млн. Таким чином мережа роздрібної торгівлі відеоіграми стала одним із найбільших корпоративних тримачів цієї криптовалюти, наслідуючи приклад компанії Strategy (раніше MicroStrategy). Після оголошення про інвестицію акції GameStop упали на 9% на ранішніх торгах 28 травня, пише CNBC .

Деталі

GameStop зробила свою першу інвестицію в криптовалюту, придбавши 4710 біткоїнів на $512,6 млн за ціною $108 837 за монету.

За даними Bitcoin Treasuries, у GameStop тепер на 86 біткоїнів більше, ніж у Semler Scientific. При цьому вона все ще значно відстає від Strategy і Tesla. Купівля 4710 біткоїнів виводить GameStop на 13-те місце серед публічних компаній – тримачів біткоїну.

Після оголошення про інвестицію акції GameStop упали на 9% на ранішніх торгах.

Контекст

Цей крок наслідує стратегію Strategy, яка стала найбільшим корпоративним власником біткоїна, інвестувавши мільярди доларів у криптовалюту. Ця стратегія привела до стрімкого, хоча й волатильного, зростання акцій Strategy.

Для GameStop інвестиція в біткоїн є частиною ширшої стратегії гендиректора Раяна Коена, спрямованої на відродження компанії, що бореться з викликами традиційного роздрібного бізнесу.

Під його керівництвом GameStop зосередилася на скороченні витрат і оптимізації операцій для забезпечення прибутковості.

За даними річного звіту компанії, опублікованого в квітні, GameStop накопичила понад $4,7 млрд готівки станом на 1 лютого 2025 року. У березні стало відомо, що компанія збирається інвестувати в криптовалюти без встановлення верхньої межі для таких покупок.

Інвестиція GameStop у біткоїн відображає зростання інтересу корпорацій до криптовалют як альтернативного активу в умовах економічної невизначеності. Зниження рейтингу боргу США та послаблення торговельних конфліктів підштовхують інвесторів до пошуку нових способів збереження капіталу, де біткоїн набирає популярності.

Тренд на біткоїн набирає силу у корпоративному середовищі. Бразильська Méliuz, бахрейнська Al Abraaj і японська Remixpoint уже перевели частину резервів у криптовалюту. Суверенний фонд Абу-Дабі Mubadala збільшив вкладення в біткоїн-ETF. У США нові компанії, такі як 21 Capital, активно інвестують у BTC.