Кібератака на «Укрзалізницю» не вплинула на військові перевезення – Перцовський

Хакерська атака на «Укрзалізницю» не вплинула на військові перевезення, оскільки вони координуються через закриті системи, сказав голова перевізника Олександр Перцовський в бліцінтерв’ю Forbes .

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«За допомогою кібератаки ці дані отримати неможливо. Це закриті системи, які переважно мають аналоговий формат, а не цифровий», – сказав Перцовський.

За його словами, спеціальний канал передачі інформації для військових перевезень існував і до початку повномасштабного вторгнення. «З початком [вторгнення] ми посилили ці протоколи», – додав він.

На думку голови УЗ, військові перевезення не були ціллю хакерів. «Як нам здається, метою було посіяти хаос», – додав він.

Контекст

23 березня 2025-го через масштабну кібератаку на сервери «Укрзалізниці» тисячі українців не змогли купити квитки онлайн – ні через додаток, ні через сайт. Наступного дня, 24 березня, голова правління Олександр Перцовський у Facebook охарактеризував атаку як безпрецедентну, цілеспрямовану та технічно складну. Він наголосив, що рух поїздів залишився безперебійним. «Держспецзв’язку» повідомила Forbes, що інцидент розслідується за участю CERT.UA. Докладніше – за посиланням.

27 березня «Укрзалізниця» запустила резервну систему онлайн-продажу квитків, дозволивши їх купувати та повертати. А вже 29 березня пресслужба компанії оголосила, що онлайн-сервіси стабілізувалися, а черги біля кас на вокзалах зникли.

У 2024 році «Укрзалізниця» перевезла 23,3 млн пасажирів, з яких 86% придбали квитки через інтернет, як зазначено у звіті компанії.