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Кібератака на УЗ. Компанія продовжує відновлювати онлайн-сервіси, розгорнута резервна інфраструктура

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Команди «Укрзалізниці», партнерів та провідних експертів продовжують відновлення онлайн-сервісів: розгорнута резервна інфраструктура. Всі поїзди продовжують рух чітко за графіком, йдеться у повідомленні УЗ.

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Деталі

  • У безпечному середовищі розгорнута резервна інфраструктура, підготовлені всі компоненти для перезапуску з резервних копій критичних систем, триває ретельна діагностика бекапів та ідентифікація всіх потенційно шкідливих елементів. Відновлюються складні звʼязки між різними системами.
  • Зокрема, УЗ подякувала за допомогу ІТ-команді Київстар (яка вже проходила відновлення після масштабної атаки, і її досвід допомагає в цьому складному випадку).
  • Команда «Укрзалізниці» та всі, хто долучився, роблять усе можливе, щоб відновити онлайн-продажі якнайшвидше, наголошується у повідомленні. 
  • У посиленому режимі продовжується робота кас на усіх вокзалах: зокрема, у Києві 24 березня було відкрито 18 кас замість звичних восьми. Всі поїзди продовжують рух чітко за графіком, зазначили в УЗ.

Контекст

З 23 березня тисячі українців не можуть купити квитки на потяги у додатку й на сайті «Укрзалізниці» . Причина – масштабна кібератака на сервери та ІТ-системи компанії. «Це безпрецедентна кібератака – таргетована, складна та багаторівнева», – написав голова компанії Олександр Перцовський у Facebook 24 березня. 

У 2024-му УЗ перевезла 23,3 млн пасажирів. 86% квитків пасажири купили онлайн, ідеться у звіті компанії. Тепер перевізник продає квитки на найближчі потяги через каси. Це стосується і квитків на міжнародні потяги, які раніше були доступні лише онлайн. Як запевняє Перцовський у своєму Facebook, на рух поїздів атака не вплинула.

«Перед повним відновленням із бекапів фахівці УЗ та кібердепартаменту СБУ мають ретельно відтестувати сервіси на можливі вразливості», – йдеться у дописі Перцовського. Пресслужба СБУ відмовилася коментувати ситуацію. «Триває дослідження інциденту, фахівці СЕRТ.UA беруть у ньому участь», – ідеться у відповіді пресслужби Держспецзв’язку на запит Forbes.

Якою була мета хакерів та скільки триватиме відновлення, читайте тут.

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