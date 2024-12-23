Кібератака на реєстри. Нардеп Федієнко заявив, що вхід стався із акаунту найвищого рівня

Причиною масштабної кібератаки на державні реєстри Мінʼюсту міг бути як фішинг, так і підкуп працівників, які мали доступ до цих реєстрів. Про це 23 грудня в коментарі Радіо Свобода сказав Олександр Федієнко – голова підкомітету з питань безпеки в кіберпросторі, урядового зв’язку, криптографічного захисту інформації комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Деталі

Атака була добре підготовленою, а вхід стався із акаунту найвищого рівня, розповів Федієнко.

Серед можливих варіантів доступу він назвав вербування працівника, фішинг комп’ютерів усіх працівників.

комп’ютерів усіх працівників. «Це чітко, круто спланована кібернетична атака, яку можливо було зробити з урахуванням достатньо системної організації», – сказав Федієнко.

За інформацією Федієнко, бази даних удалося зберегти, тому реєстри можна відновити.

Він зазначив, що отримав підтвердження цієї інформації з неофіційних джерел. Якщо ці дані збереглися, то процес відновлення сервісів може розпочатися протягом одного-двох тижнів і відбуватиметься поступово.

Контекст

19 грудня сталася одна з наймасштабніших кібератак на державні реєстри України, повідомила віцепремʼєрка – міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Через атаку, організовану росіянами, тимчасово припинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які підпорядковуються Мінʼюсту. За словами Стефанішиної, на першочергове відновлення роботи знадобиться орієнтовно два тижні. Попри серйозність атаки, витоку персональних даних не підтверджено.

Стефанішина запевнила, що всі дані збережено та підлягають відновленню. Реєстри будуть відновлені в повному обсязі, але це потребуватиме часу.

Загалом не працюють понад 60 держреєстрів через кібератаку росіян на Мін’юст. Які наслідки й чим загрожує українцям витік даних, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.