«Укрзалізниця» підвищить вартість поїздок до Польщі та Угорщини з лютого

«Укрзалізниця» зменшує знижки на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини з 1 лютого, таким чином вартість проїзду на цих напрямках зросте на 17–37%, повідомляє пресслужба УЗ 28 січня. Розмір знижки на поїзди до Австрії та Молдови не зміниться.

Ключові факти

У напрямку Польщі вартість квитків за рахунок зменшення знижки зросте у вагонах першого класу «Інтерсіті+» та СВ – на 20–27%, у вагонах купе – на 9–27%.

За рахунок зменшення знижки зросте вартість проїзду у міжнародному поїзді «Київ – Варшава» на 37%, а у поїзді «Київ – Будапешт» – на 17% у вагоні СВ та на 21% у вагоні купе.

До 31 січня оформлення квитків у застосунку та на сайті УЗ на ці рейси у лютому відбуватиметься за поточними цінами.

УЗ зазначає, що погодила спеціальні знижки із залізницями сусідніх країн для популяризації власних міжнародних сполучень.

Тепер компанія вимушена переглядати знижки, бо через здорожчання витратних матеріалів та енергоресурсів значно зросли збитки від пасажирських перевезень. Минулого року вони сягнули 18 млрд грн, заявила пресслужба УЗ.

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Контекст

У 2023-му «Укрзалізниця» вийшла на 4,9 млрд грн прибутку проти майже 10 млрд грн збитків у 2022-му. Цьогоріч збитків не уникнути, якщо не змінити принцип тарифоутворення, розповідав очільник УЗ Євген Лященко в інтерв’ю Forbes Ukraine в липні 2024-го.

Виторг «Укрзалізниці» за січень – вересень зріс до 78 млрд грн – на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року. УЗ завершила три квартали 2024-го з показником чистого прибутку 1,66 млрд грн, що майже вп’ятеро менше фінансових показників компанії за аналогічний період минулого року.

За підсумками 2024 року без підтримки уряду чистий збиток «Укрзалізниці» прогнозується на рівні 1,5–2,5 млрд грн, йдеться в презентації компанії для кредиторів на сайті Ірландської фондової біржі.

Для «Укрзалізниці» 2024 рік став рекордним за обсягами вантажних перевезень від початку війни – 148 млн т вантажів, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба 15 грудня. Такі ж обсяги компанія перевезла за підсумками всього минулого року. Упродовж 2022-го в УЗ цей показник досягнув 151 млн т. За підсумками 2021-го УЗ перевезла 314 млн т.

З 1 лютого 2025 року «Укрзалізниця» хоче підвищити вартість перевезень для всіх класів вантажів одразу на 37%, повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський на початку грудня. Скільки УЗ отримає від запланованого підвищення та скільки це коштуватиме бізнесу – читайте в матеріалі.