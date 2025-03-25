«Укрзалізниця» планує відновити онлайн-продаж квитків найближчим часом після кібератаки

Сьогодні квитки «Укрзалізниці» можна буде придбати в касах, а відновлення роботи онлайн-сервісів очікується найближчим часом. Про це заявив голова правління компанії Олександр Перцовський, пише «Укрінформ» .

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За його словами, сьогодні пасажирам рекомендують купувати квитки в касах, а для подорожей від завтра планують відновити онлайн-сервіси через застосунок або сайт. Він розповів, що для зручності пасажирів кількість кас збільшили (наприклад, у Києві з 8 до 18), біля них пропонують чай, каву й воду, а пріоритет у продажу надають військовим, людям з інвалідністю та сім’ям із дітьми.

Перцовський додав, що поїзні бригади отримали дозвіл продавати квитки безпосередньо в потягах. Він пояснив, що якщо пасажир не встиг придбати квиток у касі, працівники проведуть його до вагона й оформлять проїзд на місці, що стосується й невеликих населених пунктів без кас, де бригади розмістять усіх охочих.

За словами Перцовського, попри масштабну кібератаку, рух поїздів відбувається за графіком. Він зазначив, що в разі відмови в продажу квитка пасажири можуть звернутися на гарячу лінію або в соцмережі Укрзалізниці, а скріншот квитка чи квитанція дозволяють зайняти місце в потязі.

Для повернення квитків, як повідомив Перцовський, створили спеціальну email-скриньку, контакти якої є в Telegram і Facebook «Укрзалізниці». Він пояснив, що пасажирам достатньо надіслати квиток і квитанцію, після чого кошти повернуть онлайн, щойно сервіси запрацюють. Перцовський також запевнив, що витоку даних пасажирів не сталося, оскільки Укрзалізниця не зберігає конфіденційну інформацію, зокрема через інтеграцію з «Дією».

Контекст

З 23 березня тисячі українців не можуть придбати квитки на потяги через додаток чи сайт Укрзалізниці через масштабну кібератаку на сервери компанії. Голова правління Олександр Перцовський у Facebook 24 березня назвав її безпрецедентною, цілеспрямованою та складною операцією.

У 2024 році УЗ перевезла 23,3 млн пасажирів, із них 86% купили квитки онлайн, згідно зі звітом компанії. Наразі продаж квитків на найближчі рейси, включно з міжнародними, які раніше були доступні лише в інтернеті, здійснюється через каси. Перцовський запевнив у Facebook, що атака не вплинула на рух поїздів.

Він також зазначив, що перед відновленням сервісів із резервних копій фахівці УЗ разом із кібердепартаментом СБУ перевіряють системи на вразливості. Пресслужба СБУ відмовилася від коментарів, а Держспецзв’язку повідомив Forbes, що інцидент досліджують за участю CERT.UA.

Докладніше про цілі хакерів і терміни відновлення – за посиланням.