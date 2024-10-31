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Киев решил докапитализировать «Киевгорстрой» на 2,6 млрд грн

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Киев планирует осуществить докапитализацию ЧАО «ХК «Киевгорстрой» на сумму 2,56 млрд грн, сообщает Киевсовет. За соответствующий проект решения проголосовали 73 депутата на пленарном заседании Киевсовета. Депутаты призвали правительство быть «солидарным» в решении вопроса активизации строительства ЖК «Киевгорстроя». В общей сложности для возобновления строительства ЖК компания нуждается в 4,8 млрд грн.

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Ключевые факты

  • Комиссия по решению проблемных вопросов, связанных с деятельностью «Киевгорстроя», разработала проект решения об обращении в Кабинет Министров о компенсации «Киевгорстрою» суммарного запланированного ущерба, связанного с достраиванием проектов строительства «Укрстроя», поддержанного 78 депутатами.
  • На сегодня за ЧАО числятся 24 строительных площадки. Это более 120 жилых домов, 548 674 кв м жилой площади.
  • По данным аудиторской компании «Бейкер Тилли Украина», суммарный планируемый убыток компании, связанный с достраиванием проектов «Укрстроя», составляет 2,28 млрд грн по ценам 2023 года.
  • Определенный ожидаемый ущерб не результат собственной хозяйственной деятельности, а связан исключительно с достраиванием переданных объектов.

Контекст

Территориальное сообщество Киева является владельцем контрольного пакета акций «Киевгорстроя» в количестве 52 910 760 простых бездокументарных именных акций. Доля Киева составляет 80% уставного капитала «Киевгорстроя».

На ЧАО «ХК «Киевгорстрой» в 2020 году были возложены обязательства по достраиванию жилых комплексов, которые первичный застройщик «Укрбуд» не смог построить. Достраивание осуществляется во исполнение распоряжения Кабинета Министров от 17 июня 2020 года №772-р.

В 2024-м «Киевгорстрой» в целом вел работу только на шести объектах, у которых была высокая степень готовности, незначительные затраты на строительные работы и можно сгенерировать средства внутри объектов, рассказал в интервью Forbes Ukraine глава «Киевгорстроя» Василий Олейник. Пять из шести – это проекты «Укрстроя».

Нуждаются в завершении еще более 120 домов, ожидают свою недвижимость около 40 000 граждан – инвесторы «Киевгорстроя» и «Укрстроя».

Для возобновления строительства жилых комплексов «Киевгорстроя» необходимо 4,8 млрд грн. Из них 2,28 млрд грн будут просить у государства, 2,56 млрд грн – у Киевской городской государственной администрации.

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