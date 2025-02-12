Кількість складних проєктів української ІТ-компанії SoftServe виросла на 15% у 2024 році

Технологічно-складні проєкти українського SoftServe виросли на 15% протягом 2024-го . Про це співвласник та член ради директорів Тарас Кицмей сказав в етері YouTube-проєкту Forbes «Business Breakfast з Володимиром Федоріним». SoftServe – найбільша українська ІТ-компанія зі списку Forbes Ukraine, що розробляє програмне забезпечення на замовлення.

Ключові факти

У ІТ-компанії SoftServe є окремий центр досконалості – групи, що не працюють на регулярних проєктах, пояснює Forbes Ukraine співвласник та член ради директорів ІТ-компанії Тарас Кицмей. Він генерує компанії 25% річного виторгу, додає він.

Станом на лютий 2025-го українська SoftServe має близько 500 активних клієнтів, каже Кицмей. «Кожен з них дає по кілька проєктів, – додає він. – Тому в нас одночасно по близько 2500-3000 проєктів».

Глобальний виторг компанії у 2024-му, порівняно з 2023 роком не змінився, каже Кицмей. У 2023-му Forbes Ukraine оцінював його у 20-25 млрд грн.

Кількість нових проєктів, залучених протягом минулого року він не називає. «Нові клієнти постійно приходять, – говорить він. – Супер-складні проєкти виросли на 15%».

Контекст

SoftServe – найбільша українська ІТ-компанія у рейтингу Forbes Ukraine з понад 11 000 співробітників у більш як 50 офісах. Клієнтами SoftServe є такі компанії як IBM, Cisco, Panasonic, Cloudera, Henry Schein, Spillman Technologies та інші. «Із 500 наших клієнтів більше ніж 100 дають нам проєкти, в яких ми використовуємо ШІ», – сказав співзасновник SoftServe Ярослав Любінець під час виступу на конференції ForbesTech у листопаді 2024-го.

У вересні 2023-го SoftServe заявила про створення лабораторії та почала пошуки спеціалістів у шести країнах. Напрямки роботи лабораторії – AI Discovery, AI Launchpad та AI Adoption. Діяльність лабораторії, що створює нові продукти для клієнтів та імплементує ШІ в роботу самого SoftServe, допомагає компанії отримувати нові контракти, казала в інтерв’ю NV регіональна менеджерка компанії Анастасія Фролова у вересні 2024-го.