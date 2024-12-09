Китай помʼякшує грошово-кредитну політику вперше за 14 років

Китай вперше за 14 років змінив свою позицію щодо грошово-кредитної політики, що призвело до зростання цін на акції та облігації, оскільки інвестори роблять ставку на те, що політики стали серйозніше ставитися до економічної ситуації в країні, пише Financial Times 9 грудня.
Пекін готується до торгової війни, яка може розпочатися після вступу Дональда Трампа на посаду президента США.
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Ключові факти
- У заяві китайського уряду йдеться, що наступного року партія «має проводити більш активну фіскальну політику та помірно мʼяку грошово-кредитну політику».
- У заяві йдеться, що владі необхідно «енергійно стимулювати споживання, підвищувати ефективність інвестицій та розширювати внутрішній попит у всіх напрямках».
- Вищі посадовці у понеділок також дали прямі обіцянки «стабілізувати ринки нерухомості та акцій».
- Заява Політбюро Комуністичної партії, яку очолює Сі Цзіньпін, прозвучала в той час, коли триває підготовка до її щорічного засідання, де представлять економічний порядок денний наступного року.
- Індекс споживчих цін у Китаї зріс на 0,2% у річному обчисленні, що є пʼятимісячним мінімумом і нижче за опитування аналітиків Reuters, які прогнозували зростання на 0,5%. У місячному вирахуванні ціни впали на 0,6% з жовтня по листопад.
- Офшорний юань компенсував втрати, торгуючись на 0,1% сильніше на ставках на те, що економіка Китаю відновиться завдяки грошово-кредитному та фіскальному стимулюванню. Прибутковість 10-річних державних облігацій знизилася на два базові пункти до 1,938%.
- Акції підскочили, а державні облігації Китаю зросли після оголошення результатів засідання Політбюро, при цьому індекс Гонконгу Hang Seng піднявся на 2,8% до найвищого рівня за місяць.
- Крім зростаючої торгової напруги, Китай бореться з найдовшою смугою дефляції в цьому столітті. Свіжі дані показують, що ціни виробників у листопаді падали 26-й місяць поспіль. Споживчі ціни також зростали найповільнішими темпами за пʼять місяців, коливаючись близько нуля.
- Падіння цін підірвало зростання економіки на 4,8% цього року, поглинувши корпоративний прибуток та змусивши компанії скоротити інвестиції та зарплати.
Контекст
Востаннє Китай займав «помірно вільну» позицію наприкінці 2008 року після світової фінансової кризи та припинив її наприкінці 2010 року. Зміна позиції 9 грудня була сприйнята інвесторами як ознака того, що керівництво країни почало серйозніше ставитися до економічних проблем Китаю.
Китайська економіка протягом кількох місяців страждала від дефляційного тиску на тлі спаду на ринку нерухомості, що спонукало уряд оголосити у вересні про грошово-кредитне стимулювання, а в листопаді – про фіскальні заходи, спрямовані переважно на скорочення заборгованості місцевих органів влади.
У листопаді економіка Китаю пережила пряму дефляцію, що посилило тиск на чиновників Комуністичної партії, вимагаючи від них вжити додаткових заходів для пожвавлення споживчих настроїв.
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