Китай помʼякшує грошово-кредитну політику вперше за 14 років

Китай вперше за 14 років змінив свою позицію щодо грошово-кредитної політики, що призвело до зростання цін на акції та облігації, оскільки інвестори роблять ставку на те, що політики стали серйозніше ставитися до економічної ситуації в країні, пише Financial Times 9 грудня.

Пекін готується до торгової війни, яка може розпочатися після вступу Дональда Трампа на посаду президента США.