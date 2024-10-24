Темпи зростання ВВП Китаю можуть впасти «набагато нижче» 4% без стимулів споживання – голова МВФ

Річні темпи зростання економіки Китаю можуть впасти «набагато нижче» 4%, якщо не будуть проведені реформи для збільшення внутрішнього споживання. Таку думку озвучила на пресбрифінгу під час щорічних зустрічей МВФ у Вашингтоні голова Фонду Крісталіна Георгієва, пише Reuters.
Економіка Китаю критична для світових ланцюгів постачань. Її сповільнення може викликати глобальні проблеми.
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Деталі
- Головна перешкода на шляху відновлення споживчої довіри в КНР – проблемний сектор нерухомості, вважає голова МВФ.
- За словами Георгієвої, уряду потрібно вжити заходів, спрямованих на усунення цієї проблеми.
Контекст
Економічне зростання Китаю сповільнилося в останні місяці, оскільки тривалий спад у секторі нерухомості чинив тиск на споживчі настрої та призвів до скорочення витрат.
Маса невтішних даних у серпні викликала занепокоєння, що уряд Сі Цзіньпіна може не досягти своєї річної цілі зростання ВВП на 5% без додаткової державної підтримки.
У Китаї в серпні зростання промвиробництва і роздрібних продажів сповільнилося сильніше прогнозів. Промвиробництво зросло на мінімальні з березня 4,5% порівняно з тим самим місяцем минулого року, свідчать дані Державного статистичного управління. Роздрібні продажі зросли на 2,1% у річному вираженні – до 3,87 трлн юанів ($545,9 млрд) після підйому на 2,7% у липні.
24 вересня центральний банк Китаю оголосив безпрецедентні заходи стимулювання економіки, які мають забезпечити зростання ВВП у 5%. Регулятор знизив базову ставку та оголосив про підтримку ринків нерухомості та акцій для стимулювання попиту.
На початку цього тижня китайський регулятор знизив базову ставку за кредитами трохи більше, ніж очікувалося.
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