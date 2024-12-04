Торгова війна. Китай готовий завдати удару високотехнологічному виробництву США

Китай має достатній список критично важливих мінералів, які можуть бути використані як контрзаходи в торговій війні зі США, пише Bloomberg 4 грудня. Державна брокерська компанія визначила 10 сировинних товарів, включно з 17 елементами, що входять до групи рідкоземельних, у яких Китай відіграє ключову роль як виробник або переробник.
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Деталі
- Заборона Пекіна на продаж у США галію, германію, сурми і надтвердих матеріалів, запроваджена 3 грудня, разом із посиленням контролю над графітом, імовірно, є першим ударом у рамках експортного контролю. Китай може поширити заходи на десятки нішевих матеріалів, якщо торгова війна із США загострюватиметься, зазначає видання.
- «Це може бути тільки початком забезпечення національної безпеки країни та її стратегічної ролі в галузі мінеральних ресурсів», – йдеться в записці Citic Securities Co.
- Мінерали, які експортує Китай, мають ключове значення для високотехнологічного виробництва, включно з так званим подвійним застосуванням у військових цілях.
- Крім рідкоземельних металів, у списку Citic значаться вольфрам, молібден, титан, олово, індій, хром, тантал, ніобій і цезій як кандидати на експортні обмеження.
- Китай, зокрема, домінує у виробництві мишʼяку, який є важливим компонентом у багатьох сферах, від сільського господарства до високих технологій. Останніми роками частка Китаю в імпорті цього металу досягає 60%, за даними Геологічної служби США.
Контекст
Останні обмеження Пекіна запровадженні після того, як 2 грудня Білий дім наклав нові обмеження на продаж до Китаю високоякісних мікросхем памʼяті, вироблених американськими та іноземними компаніями.
Адміністрація Байдена використовує цільові заходи, щоб уповільнити розвиток у країні передових напівпровідників і систем штучного інтелекту, які можуть допомогти її військовому сектору.
Своєю чергою обраний президент Дональд Трамп пригрозив запровадити імпортні тарифи на рівні до 60% на всі китайські товари, що викликало б сильну відповідь з боку Пекіна.
Інвестори недооцінюють ризики торгової війни за президентства Трампа, вважають експерти Bank of America. Вони прогнозують 5% падіння валютних ринків країн, що розвиваються, у першій половині 2025 року. Основний удар припаде на китайський юань. У першій половині наступного року китайська валюта впаде до 7,6 юаня за долар, якщо адміністрація Трампа введе 40% мита на китайські товари. При цьому 60% мита призведуть до зниження курсу юаня до 8 за долар порівняно з поточним рівнем 7,24.
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