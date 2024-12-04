Торгова війна. Китай готовий завдати удару високотехнологічному виробництву США

Китай має достатній список критично важливих мінералів, які можуть бути використані як контрзаходи в торговій війні зі США, пише Bloomberg 4 грудня. Державна брокерська компанія визначила 10 сировинних товарів, включно з 17 елементами, що входять до групи рідкоземельних, у яких Китай відіграє ключову роль як виробник або переробник.

Деталі

Заборона Пекіна на продаж у США галію, германію, сурми і надтвердих матеріалів, запроваджена 3 грудня, разом із посиленням контролю над графітом, імовірно, є першим ударом у рамках експортного контролю. Китай може поширити заходи на десятки нішевих матеріалів, якщо торгова війна із США загострюватиметься, зазначає видання.

«Це може бути тільки початком забезпечення національної безпеки країни та її стратегічної ролі в галузі мінеральних ресурсів», – йдеться в записці Citic Securities Co.

Мінерали, які експортує Китай, мають ключове значення для високотехнологічного виробництва, включно з так званим подвійним застосуванням у військових цілях.

Крім рідкоземельних металів, у списку Citic значаться вольфрам, молібден, титан, олово, індій, хром, тантал, ніобій і цезій як кандидати на експортні обмеження.

Китай, зокрема, домінує у виробництві мишʼяку, який є важливим компонентом у багатьох сферах, від сільського господарства до високих технологій. Останніми роками частка Китаю в імпорті цього металу досягає 60%, за даними Геологічної служби США.

Контекст

Останні обмеження Пекіна запровадженні після того, як 2 грудня Білий дім наклав нові обмеження на продаж до Китаю високоякісних мікросхем памʼяті, вироблених американськими та іноземними компаніями.

Адміністрація Байдена використовує цільові заходи, щоб уповільнити розвиток у країні передових напівпровідників і систем штучного інтелекту, які можуть допомогти її військовому сектору.

Своєю чергою обраний президент Дональд Трамп пригрозив запровадити імпортні тарифи на рівні до 60% на всі китайські товари, що викликало б сильну відповідь з боку Пекіна.

Інвестори недооцінюють ризики торгової війни за президентства Трампа, вважають експерти Bank of America. Вони прогнозують 5% падіння валютних ринків країн, що розвиваються, у першій половині 2025 року. Основний удар припаде на китайський юань. У першій половині наступного року китайська валюта впаде до 7,6 юаня за долар, якщо адміністрація Трампа введе 40% мита на китайські товари. При цьому 60% мита призведуть до зниження курсу юаня до 8 за долар порівняно з поточним рівнем 7,24.