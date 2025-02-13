Китай запропонував стати посередником мирних переговорів і організувати саміт для Путіна і Трампа – WSJ

Китайські офіційні особи в останні тижні через посередників направили команді президента США Дональда Трампа пропозицію про проведення саміту між ним і президентом РФ Володимиром Путіним та сприяння миротворчим зусиллям після можливого перемирʼя, пише The Wall Street Journal 13 лютого із посиланням на джерела. США та Європа ставляться до пропозиції Пекіна скептично, враховуючи його тісні звʼязки з Москвою.

Ключові факти

Китайська пропозиція, зокрема, передбачає американо-російський саміт без участі президента України Володимира Зеленського, за словами людей у ​​Пекіні та Вашингтоні.

Перспектива переговорів США про майбутнє України та європейську безпеку з Росією та Китаєм суперечить давній обіцянці Заходу включити Україну до будь-яких переговорів щодо вирішення її майбутнього.

Білий дім відмовився підтвердити, чи отримав він пропозицію Китаю, але все ж відхилив її. «Це взагалі нежиттєздатно», — заявив представник Білого дому.

На запитання про пропозицію представник посольства Китаю у Вашингтоні відповів, що йому про неї нічого не відомо, додавши при цьому: «Ми сподіваємося, що сторони працюватимуть над деескалацією та прагнуть політичного врегулювання».

Пропозиція Китаю відображає бажання лідера Сі Цзіньпіна розпочати переговори з Трампом, щоб запобігти широкомасштабному економічному наступу з боку адміністрації Трампа. Однак Сі не хоче поставити під загрозу тісні відносини Китаю з Росією, кажуть джерела. Китайська пропозиція не включає жодних зобовʼязань з боку Пекіна щодо скорочення його величезної економічної підтримки Москви.

За словами джерел, частина пропозиції Китаю щодо сприяння мирній угоді між Росією та Україною передбачає, що Пекін виступить як «гарант» шляхом відправлення миротворчих військ до регіону.

Будь-який тристоронній саміт під керівництвом Китаю з Путіним і Трампом, ймовірно, посилить побоювання ЄС, оскільки багато європейських чиновників вважають, що Трамп може відсунути європейські інтереси у бік якоюсь великою угодою з Пекіном. Європейські чиновники постійно заявляють, що будь-які мирні переговори мають включати українських та європейських лідерів.

Контекст

Трамп мав намір покласти край війні між Україною та Росією у перші 24 години свого президентства. Наразі його адміністрація заявляє, що зробить це протягом перших 100 днів.

Американські чиновники звинуватили у затримці підтримку Росії з боку Китаю, що дозволило Москві продовжувати боротьбу та протистояти міжнародному тиску. Військові зусилля Росії також були підтримані Іраном та Північною Кореєю.

У своєму виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у січні Трамп сказав, що сподівається, що Китай допоможе зупинити війну Росії з Україною. Деякі експерти з Китаю у Вашингтоні заявили, що американський лідер може використати загрози введення мит на китайський імпорт як важіль тиску, щоб змусити лідера Сі Цзіньпіна допомогти у вирішенні конфлікту.

У міру продовження війни Пекін налагодив міцніші економічні та дипломатичні звʼязки з Москвою, ставши для Кремля життєво рятівним колом в умовах західних санкцій. З того часу, як наприкінці 2012 року Сі був призначений лідером Китаю, він і Путін зустрічалися особисто понад 40 разів.

Водночас Сі має причини спробувати допомогти Трампу закінчити війну в Україні. Під час свого першого президентського терміну, який розпочався у 2017 році, Трамп відклав торгові дії щодо Китаю на рік, поки він шукав допомоги Сі у стримуванні Північної Кореї.

Тепер, зіткнувшись із гіршим економічним спадом за десятиліття, китайський лідер хотів би відкласти подальші торговельні та інші економічні дії США проти Китаю. Адміністрація Трампа запровадила 10% додаткових мит на китайську продукцію, президент пообіцяв ударити по Китаю митом до 60%.