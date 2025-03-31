Україна розробить власну велику мовну модель ШІ до кінця 2025 року – Федоров

Україна створить і запустить першу україномовну LLM-модель (велику мовну модель на базі штучного інтелекту для генерації, аналізу та розуміння тексту) до листопада-грудня 2025 року. Про це заявив віцепрем’єр-міністр із цифрової трансформації Михайло Федоров.

Деталі

За його словами, старт розробки національної LLM відкриє шлях до масового створення українських ШІ-інструментів. На базі моделі з’являться тисячі продуктів, таких як віртуальні помічники на кшталт ChatGPT, генератори тексту типу Notion AI чи інструменти програмування, подібні до GitHub Copilot, розповів він на Forbes AI Day 2025.

Федоров наголосив, що власна LLM-модель посилить національну безпеку, адже іноземні моделі можуть бути під впливом російської пропаганди та не відповідати українському контексту. Локальна обробка даних стане стратегічно важливою для ШІ у сфері оборони, уряді, медицині та фінансах.

Він додав, що країни дедалі активніше розвивають власні LLM на національних мовах, тож Україна має поспішити, щоб не лише наздогнати лідерів, а й стати незалежним гравцем у технологічній конкуренції. Запуск моделі – ключове завдання WINWIN AI Center of Excellence, заплановане на кінець 2025 року.

Національна LLM буде тренуватися на українських даних, враховуватиме контекст, діалекти й терміни. На її основі розроблять ШІ-продукти для держави й оборони, які інтегрують у «Дію», «Мрію» та ІТ-системи армії. Також модель допоможе бізнесу та державі швидше й дешевше створювати локалізовані ШІ-інструменти, наприклад, чат-боти, голосові асистенти чи консультантів для магазинів.

Федоров наголосив, що проєкт реалізують за підтримки бізнес-партнерів, без залучення бюджетних коштів.

Контекст

LLM-моделі (Large Language Models, або великі мовні моделі) – це системи штучного інтелекту, які базуються на нейронних мережах і призначені для обробки, аналізу, розуміння та генерації текстової інформації. Вони тренуються на величезних обсягах текстових даних, що дозволяє їм «розуміти» мову, контекст, стиль і навіть тон висловлювань, а також створювати зв’язні й логічні тексти у відповідь на запити.

Такі моделі використовують архітектуру трансформерів (Transformer), яка дозволяє їм обробляти великі обсяги тексту одночасно й враховувати зв’язки між словами в реченні чи навіть у цілих абзацах. Під час тренування модель «навчається» передбачати наступне слово в послідовності, що дає їй здатність генерувати текст, відповідати на запитання чи виконувати інші завдання.

Моделі аналізують стиль, тон і логіку тексту, генеруючи відповіді, код чи статті. Їх використовують у чат-ботах, перекладах, аналізі тексту та генерації коду. Серед прикладів: GPT-4 (OpenAI) для діалогів, Gemini (Google) для складних завдань і Llama (Meta) для оптимізації ресурсів.