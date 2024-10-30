Уряд очікує, що нова «єПідтримка» допоможе книговидавцям. Під час попередньої програми на книги витратили 1,2 млрд грн

Програма «єПідтримка», анонсована президентом Володимиром Зеленським, дасть нові стимули для розвитку видавництва та розповсюдження української книги, повідомляє Мінекономіки. Незабаром також запрацюють сертифікати на купівлю українських книг еквівалентом 900 грн.

Ключові факти

Уряд має низку ініціатив для розвитку української книги. Вже діє програма «Національний кешбек» – купуючи українські книги, можна отримати до 10% компенсації від вартості.

У грудні українці отримають 1000 грн соціальної підтримки, витратити які можна буде, зокрема, на книжки, зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Представники книговидавничої галузі нагадали, що «єПідтримка», запроваджена у 2021 році, мала позитивний вплив. Завдяки цій ініціативі з грудня 2021-го до лютого 2022 року українці витратили на книги 1,2 млрд грн. Це підвищило попит на українську книгу і допомогло видавцям вистояти на початку повномасштабного вторгнення.

«Це фантастично, що українці тоді обрали українські книги однією з основних категорій для витрати 1000 грн. Завдяки цій програмі галузь підготувалася до повномасштабного вторгнення, і у перші пів року видавці протрималися завдяки накопиченим коштам», – заявив головний редактор видавництва «Фоліо», т.в.о. президента громадської спілки «Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів» Олександр Красовицький.

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький повідомив, що невдовзі 18-річні українці зможуть отримати сертифікат на купівлю українських книг еквівалентом 900 грн. Відповідний закон про стимулювання розвитку книговидання та книгорозповсюдження президент підписав 17 травня. Закон передбачає надання книгарням державних субсидій, що компенсуватимуть орендну плату за приміщення.

Контекст

Книговидавнича галузь постраждала від початку війни. Були знищені друкарні, наприклад, харківська «Фактор-Друк», втрачені потужності через тимчасову окупацію, був брак доступу до фінансування.

Фінансові показники книгарень зростають щороку з 2021-го, згідно з дослідженням Українського інституту книги (УІК). Виторги ритейлерів у 2023-му вдвічі перевищили довоєнні, зокрема через здорожчання книжок. Роздрібних продавців книг по всій Україні УІК нараховує майже 700.

25 жовтня президент Володимир Зеленський доручив уряду запровадити програму підтримки населення – виплатити по 1000 грн на особу. Програма має запрацювати з 1 грудня.

29 жовтня премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що ця програма є частиною комплексного пакету зимової підтримки родин.