Вищий антикорупційний суд 1 грудня заочно обрав бізнесменові Тимуру Міндічу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах операції «Мідас» щодо корупції на держпідприємстві «Енергоатом». Про це повідомляє «Суспільне» .

Деталі

Наразі підозрюваний перебуває за кордоном, тому рішення суду ще не набуло чинності. Альтернативної застави суд не призначав, оскільки заочний процес її не передбачає. Адвоката Міндічу призначила держава через неможливість зв’язку з бізнесменом.

Під час засідання розглядали докази, що можуть загрожувати національній безпеці, через що засідання тимчасово закривали на 15 хвилин. Прокурори повідомили, що після обрання запобіжного заходу справу можуть передати до «Інтерполу» для затримання підозрюваного при перетині кордону. Місцезнаходження Міндіча наразі невідоме; є припущення, що він може перебувати в Ізраїлі.

Слідство стверджує, що Міндіч тиснув на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова щодо закупівель неякісних бронежилетів. Умєров, який нині є секретарем Ради нацбезпеки та оборони, заперечував цей вплив і надавав свідчення НАБУ.

Також прокурор зазначив, що Міндіч вів розмови з іншим фігурантом справи, Олександром Цукерманом, використовуючи шумопригнічувальні засоби.

Контекст

10 листопада НАБУ та САП заявили про розкриття схеми виводу грошей із державної компанії «Енергоатом» на близько $100 млн. У справі фігурують бізнесмени, діючі міністри та працівники «Енергоатому».

У межах справи сімом особам оголошена підозра, затримані п’ять осіб. НАБУ не розкриває імен фігурантів справи. На плівках правоохоронців, за твердженням нардепа від «Голосу» Ярослава Железняка, фігурують: Карлсон – співвласник компанії «Квартал 95» Тімур Міндіч; Професор – міністр юстиції, колишній міністр енергетики Герман Галущенко; Тенор – виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатом», колишній співробітник генпрокуратури Дмитро Басов; Рокет – колишній радник Галущенка Ігор Миронюк.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти фігурантів справи «Енергоатома».

Державна прикордонна служба підтвердила, що бізнесмен Тімур Міндіч виїхав з України. «За результатами перевірки зазначимо, що перетин кордону даним громадянином відбувався законно… Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності», – йдеться у повідомленні.

Forbes Ukraine вів хроніку подій навколо операції, яка отримала назву «Мідас».