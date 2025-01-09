Дональд Трамп відмовився від обіцянки закінчити війну в Україні «за 24 години». FT дізналася, що це може означати

Обраний президент США Дональд Трамп відклав свою передвиборчу обіцянку закінчити війну в Україні за «24 години» до кількох місяців. Європейські союзники сприйняли перенесення термінів як знак, що адміністрація Трампа не буде негайно відмовлятися від підтримки України, пише Financial Times з посиланням на джерела.

Деталі

Два європейських чиновники розповіли виданню, що обговорення з новою командою Трампа протягом останніх тижнів показали, що вони ще не вирішили, як закінчити російсько-українську війну.

«Вся команда [Трампа] одержима силою і хоче виглядати сильною, тому вони переглядають підхід до України», – сказав один із співрозмовників.

Майбутня адміністрація Трампа побоюється, що їхні рішення щодо України можуть порівняти з «катастрофічним» виведенням військ США з Афганістану за Джо Байдена, наголосив один із європейських посадовців.

Цього тижня Трамп припустив, що «шість місяців» є більш реалістичним терміном для завершення війни. Призначений ним спеціальний посланник з питань війни в Україні Кіт Келлог в інтервʼю Fox News заявив, що спробує знайти рішення, щоб зупинити війну за «100 днів».

Контекст

17 грудня джерела Reuters повідомили, що Келлог на початку січня відвідає кілька європейських столиць та Київ, де мав зустрітися з українським керівництвом. Його команда займалася підготовкою зустрічей із високопоставленими політиками у Парижі та Римі, розповідали джерела Reuters. Метою зустрічей називали збір інформації для нової адміністрації США.

На початку січня стало відомо, що Келлог відклав візит до Києва та європейських столиць до інавгурації обраного президента Дональда Трампа 20 січня. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що візит Келлога відбудеться «свого часу», сторони працюють над визначенням часових рамок.

На пресконференції, що відбулася в резиденції Мар-а-Лаго 7 січня, Трамп заявив, що «може зрозуміти» почуття Росії щодо передбачуваного вступу України до НАТО. За його словами, Байден порушив угоду Росії та України, яка була до цього, сказавши, що Україна повинна мати можливість вступити в НАТО.

Водночас Кіт Келлог вважає, що обраний президент Дональд Трамп не збирається робити поступок Володимиру Путіну, а хоче врятувати Україну.