Команда Трампа очікує досягнення мирної угоди між Україною та РФ через кілька місяців. Reuters дізнався деталі

Радники обраного президента Дональда Трампа визнають, що на врегулювання війни в Україні підуть місяці або навіть більше часу, що є серйозною зміною його найголовнішої зовнішньополітичної обіцянки – укласти мирну угоду першого ж дня у Білому домі, пише Reuters 15 січня. Радники Трампа загалом підтримують ідею виключити можливість членства України в НАТО з порядку денного, принаймні в найближчому майбутньому.

Ключові факти

Двоє соратників Трампа, які обговорювали війну в Україні з обраним президентом, повідомили агентству, що розглядають терміни у кілька місяців для вирішення конфлікту, описавши обіцянки першого дня як «поєднання передвиборної балаканини, нерозуміння конфлікту і часу, необхідного для формування нової адміністрації».

Хоча точні контури мирного плану Трампа все ще обмірковуються, радники Трампа загалом підтримують ідею виключити можливість членства України в НАТО з порядку денного, принаймні в найближчому майбутньому, і заморозити нинішні лінії фронту.

Більшість високопосадовців Трампа також підтримують надання Україні матеріальних гарантій безпеки, таких як створення демілітаризованої зони, що патрулюється європейськими військами.

За останні місяці Росія досягла значних успіхів на полі бою. Хоча ці успіхи коштували величезних людських і матеріальних витрат, багато аналітиків стверджують, що Путін має стимул відкладати мирну угоду, поки він намагається отримати контроль над більшою територією України.

За даними Reuters, минулого тижня спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлог відклав запланований візит до Києва перед інавгурацією, який розглядався як частина місії, покликаної дати офіційним особам можливість розпочати роботу над мирним планом. МЗС України послалося на стурбованість США порушенням закону Логана, який обмежує можливості приватних осіб вести переговори з іноземними урядами.

«Я не думаю, що буде доречно зустрітися з (Путіним) до 20-го числа, і я це ненавиджу, тому що щодня вбивають людей, дуже багато молодих людей», – заявив Трамп на прес-конференції минулого тижня.

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Контекст

Нові оцінки збігаються із заявами спецпредставника Трампа з питань Росії та України, відставного генерал-лейтенанта Кіта Келлогга, який казав, що хотів би знайти «рішення» для закінчення війни протягом 100 днів. Це набагато перевищує початкові терміни, оголошені обраним президентом.

Напередодні своєї перемоги на виборах 5 листопада Трамп десятки разів заявляв про намір укласти угоду між Україною та Росією в перший же день свого перебування на посаді, якщо не раніше.

Після виборів він відступив від своєї риторики, часто просто кажучи, що він вирішить конфлікт, не пропонуючи жодних термінів. Він визнав, що закінчити війну в Україні буде складніше, ніж досягти припинення вогню у Газі. «Я думаю, насправді складнішою буде ситуація між Росією та Україною, – сказав Трамп, коли його запитали про Газу під час прес-конференції у грудні. – Я бачу, що це складніше».

Росія також подала неоднозначні сигнали щодо можливої ​​мирної угоди, вітаючи прямі переговори з Трампом, але відкидаючи деякі ідеї, висунуті його радниками.