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Комісія з відбору голови БЕБ повернула до Кабміну подання про призначення Цивінського

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

1 хв читання

Конкурсна комісія відхилила пропозицію Кабінету міністрів провести повторне голосування та наполягає на призначені обраного ними кандидата детектива НАБУ Олександра Цивінського. Про це повідомив член комісії від міжнародних партнерів Донатас Маласкевічюс у коментарі Forbes Ukraine.

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Деталі

  • «Комісія повернула документи, оскільки немає жодних причин та законних підстав для подання іншої кандидатури», – пояснив Маласкевучюс. Він додав, що ухвалене щодо кандидатури Цивінського рішення залишається чинним.
  • За словами члена комісії, офіційно Кабмін не пропонував провести переобрання кандидатів. «Це було лише в пресрелізі, – каже він. – Офіційно отримали витяг із рішення КМУ не призначати кандидата».
  • Черга уряду діяти відповідно до законодавства України, тобто призначити кандидата», – додав Маласкевучюс.

Контекст

З другої спроби вибіркова комісія 24 червня обрала Олександра Цивінського, нинішнього керівника підрозділу НАБУ, на посаду директора БЕБ. 

Згідно із законом про БЕБ, Цивінського мали призначити до 10 липня, але 7 липня Кабмін не підтримав його кандидатуру і доручив комісії повторно подати на голосування до двох кандидатів.

Причиною такого рішення уряд назвав листа від СБУ про «можливі ризики для безпеки». В Кабміні не розкрили деталей змісту листа.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко вважає, що непризначення урядом обраного комісією керівника БЕБ є законним

Відповідно до меморандуму з Міжнародним валютним фондом уряд має призначити нового постійного керівника БЕБ до кінця липня 2025 року. Переможець конкурсу Цивінський не виключав оскарження в судовому порядку рішення Кабміну.

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