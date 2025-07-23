Конкурсна комісія відхилила пропозицію Кабінету міністрів провести повторне голосування та наполягає на призначені обраного ними кандидата детектива НАБУ Олександра Цивінського. Про це повідомив член комісії від міжнародних партнерів Донатас Маласкевічюс у коментарі Forbes Ukraine.

Деталі

« Комісія повернула документи, оскільки немає жодних причин та законних підстав для подання іншої кандидатури», – пояснив Маласкевучюс. Він додав, що ухвалене щодо кандидатури Цивінського рішення залишається чинним.

Комісія повернула документи, оскільки немає жодних причин та законних підстав для подання іншої кандидатури», – пояснив Маласкевучюс. Він додав, що ухвалене щодо кандидатури Цивінського рішення залишається чинним. За словами члена комісії, офіційно Кабмін не пропонував провести переобрання кандидатів. « Це було лише в пресрелізі, – каже він. – Офіційно отримали витяг із рішення КМУ не призначати кандидата».

Це було лише в пресрелізі, – каже він. – Офіційно отримали витяг із рішення КМУ не призначати кандидата». Черга уряду діяти відповідно до законодавства України, тобто призначити кандидата», – додав Маласкевучюс.

Контекст

З другої спроби вибіркова комісія 24 червня обрала Олександра Цивінського, нинішнього керівника підрозділу НАБУ, на посаду директора БЕБ.

Згідно із законом про БЕБ, Цивінського мали призначити до 10 липня, але 7 липня Кабмін не підтримав його кандидатуру і доручив комісії повторно подати на голосування до двох кандидатів.

Причиною такого рішення уряд назвав листа від СБУ про «можливі ризики для безпеки». В Кабміні не розкрили деталей змісту листа.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко вважає, що непризначення урядом обраного комісією керівника БЕБ є законним.

Відповідно до меморандуму з Міжнародним валютним фондом уряд має призначити нового постійного керівника БЕБ до кінця липня 2025 року. Переможець конкурсу Цивінський не виключав оскарження в судовому порядку рішення Кабміну.