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Зірковий час для дронів, інвестиції бізнесу та БЕБ і зміна уряду в кулуарних розмовах. Як пройшла четверта конференція з відбудови у Римі

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

6 хв читання

URC, бізнес, реформи /Getty Images

В Римі завершилась четверта конференція з відбудови (Ukraine Recovery Conference – URC). Фото Getty Images

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Щорічна конференція з питань відновлення України завершилась. Ключова відмінність від попередніх заходів у Лугано, Берліні та Лондоні – представлення оборонного сектору, що дало старт для міжнародних інвестицій в оборонній галузі. А однією з головних тем в кулуарах стала потенційна зміна уряду. Forbes Ukraine зібрав ключові висновки з конференції.

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За два дні Ukraine Recovery Conference (URC), що проходила 10-11 липня у Римі, український уряд підписав майже 200 угод на загальну суму близько €11 млрд. 

«Ключова зміна – зсув акцентів з простого озвучення потреб до демонстрації вже досягнутих результатів і конкретних інвестиційних можливостей, каже голова економічного комітету Ради Дмитро Наталуха. –Українська делегація цього разу приїхала не просто просити кошти, а пропонувати проекти для взаємовигідних інвестицій – тобто переходити від підходу «дайте допомогу» до моделі «інвестуйте та заробляйте»

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