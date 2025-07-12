Щорічна конференція з питань відновлення України завершилась. Ключова відмінність від попередніх заходів у Лугано, Берліні та Лондоні – представлення оборонного сектору, що дало старт для міжнародних інвестицій в оборонній галузі. А однією з головних тем в кулуарах стала потенційна зміна уряду. Forbes Ukraine зібрав ключові висновки з конференції.

За два дні Ukraine Recovery Conference (URC), що проходила 10-11 липня у Римі, український уряд підписав майже 200 угод на загальну суму близько €11 млрд.

«Ключова зміна – зсув акцентів з простого озвучення потреб до демонстрації вже досягнутих результатів і конкретних інвестиційних можливостей, каже голова економічного комітету Ради Дмитро Наталуха. –Українська делегація цього разу приїхала не просто просити кошти, а пропонувати проекти для взаємовигідних інвестицій – тобто переходити від підходу «дайте допомогу» до моделі «інвестуйте та заробляйте»