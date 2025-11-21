Уряд розразовує, що нова наглядова рада НАЕК «Енергоатом» буде сформована і затверджена до кінця 2025 року. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час зустрічі з журналістами 21 листопада.

Деталі

«Згідно з останніми змінами до статуту, там має бути сім членів: чотири незалежних і три представники держави. Головний напрям – проведення конкурсу за визначеною процедурою, але з максимальною мобілізацією всіх зусиль, щоб наглядова рада з’явилася до кінця року», – наголосив він.

Зараз, за його словами, уряд у тісній співпраці з G7, ЄС, ЄБРР і МВФ пропрацьовують план перезапуску корпоративного управління в «Енергоатомі».

Процедура вже визначена чинним законодавством. Вона складається з публічного оголошення вимог, після чого надається мінімум 10 робочих днів на збір заявок, далі відбувається формування рекрутером короткого списку, співбесіди з кандидатами номінаційним комітетом (куди входять міжнародні партнери у якості спостерігачів) і затвердження фінального списку. «Найшвидше цей процес можна пройти до кінця року», – наголосив Соболев.

Вся підготовча робота з боку компанії-рекрутера вже зроблена, тому можна говорити про можливість завершення повноцінного конкурсу до кінця року, сказав міністр. Проте, зазвичай відбір повного складу наглядової ради триває від трьох до шести місяців, а інколи й більше.

Соболев повідомив, що учасники минулорічного конкурсу на членів наглядової ради компанії, які не пройшли відбір, висловили бажання знову взяти участь у конкурсі.

Нову наглядову раду планують сформувати одразу в повному складі, закривши всі необхідні профілі компетенцій, зокрема фінансової експертизи, і передбачивши страхування професійної відповідальності членів ради. Це дозволить новим членам відразу розпочати роботу та виконувати завдання щодо стабілізації ситуації в компанії.

Крім того, Мінекономіки розробило проєкт змін до постанов №142 і 143, що вдосконалює процедуру відбору, вводить регламент номінаційного комітету, розширює мандат міжнародних партнерів і підвищує кваліфікаційні вимоги до членів наглядової ради відповідно до стандартів ОЕСР.

Оновлені статути передбачають, що ключові рішення, зокрема призначення голови правління, прийматимуться простою більшістю голосів. За словами міністра, нова рада «Енергоатому» зможе з першого дня ефективно контролювати великі контракти, швидко реагувати на ризики та відновлювати довіру всередині країни й з боку міжнародних партнерів.

Контекст

10 листопада НАБУ та САП заявили про розкриття схеми виводу грошей із державної компанії «Енергоатом» на близько $100 млн. У справі фігурують люди з оточення президента Володимира Зеленського, міністри та працівники «Енергоатому». 11 листопада уряд достроково припинив повноваження наглядової ради «Енергоатому» на тлі корупційного скандалу. Хроніка подій – тут.

13 листопада Свириденко оголосила про початок комплексного аудиту всіх державних компаній України з особливим фокусом на енергетичному секторі.

16 листопада прем’єр-міністерка повідомила, що Кабмін готує рішення про оновлення складу низки державних органів: НКРЕКП, Державної інспекції ядерного регулювання, Держенергонагляду та Фонду державного майна.

17 листопада Кабмін затвердив план дій з оновлення складу наглядових рад і виконавчих органів державних компаній паливно-енергетичного комплексу.

18 листопада Кабмін оголосив позаплановий конкурс на членів наглядової ради «Енергоатому».