Уряд розразовує, що нова наглядова рада НАЕК «Енергоатом» буде сформована і затверджена до кінця 2025 року. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час зустрічі з журналістами 21 листопада.
- «Згідно з останніми змінами до статуту, там має бути сім членів: чотири незалежних і три представники держави. Головний напрям – проведення конкурсу за визначеною процедурою, але з максимальною мобілізацією всіх зусиль, щоб наглядова рада з’явилася до кінця року», – наголосив він.
- Зараз, за його словами, уряд у тісній співпраці з G7, ЄС, ЄБРР і МВФ пропрацьовують план перезапуску корпоративного управління в «Енергоатомі».
- Процедура вже визначена чинним законодавством. Вона складається з публічного оголошення вимог, після чого надається мінімум 10 робочих днів на збір заявок, далі відбувається формування рекрутером короткого списку, співбесіди з кандидатами номінаційним комітетом (куди входять міжнародні партнери у якості спостерігачів) і затвердження фінального списку. «Найшвидше цей процес можна пройти до кінця року», – наголосив Соболев.
- Вся підготовча робота з боку компанії-рекрутера вже зроблена, тому можна говорити про можливість завершення повноцінного конкурсу до кінця року, сказав міністр. Проте, зазвичай відбір повного складу наглядової ради триває від трьох до шести місяців, а інколи й більше.
- Соболев повідомив, що учасники минулорічного конкурсу на членів наглядової ради компанії, які не пройшли відбір, висловили бажання знову взяти участь у конкурсі.
- Нову наглядову раду планують сформувати одразу в повному складі, закривши всі необхідні профілі компетенцій, зокрема фінансової експертизи, і передбачивши страхування професійної відповідальності членів ради. Це дозволить новим членам відразу розпочати роботу та виконувати завдання щодо стабілізації ситуації в компанії.
- Крім того, Мінекономіки розробило проєкт змін до постанов №142 і 143, що вдосконалює процедуру відбору, вводить регламент номінаційного комітету, розширює мандат міжнародних партнерів і підвищує кваліфікаційні вимоги до членів наглядової ради відповідно до стандартів ОЕСР.
- Оновлені статути передбачають, що ключові рішення, зокрема призначення голови правління, прийматимуться простою більшістю голосів. За словами міністра, нова рада «Енергоатому» зможе з першого дня ефективно контролювати великі контракти, швидко реагувати на ризики та відновлювати довіру всередині країни й з боку міжнародних партнерів.
Контекст
10 листопада НАБУ та САП заявили про розкриття схеми виводу грошей із державної компанії «Енергоатом» на близько $100 млн. У справі фігурують люди з оточення президента Володимира Зеленського, міністри та працівники «Енергоатому». 11 листопада уряд достроково припинив повноваження наглядової ради «Енергоатому» на тлі корупційного скандалу. Хроніка подій – тут.
13 листопада Свириденко оголосила про початок комплексного аудиту всіх державних компаній України з особливим фокусом на енергетичному секторі.
16 листопада прем’єр-міністерка повідомила, що Кабмін готує рішення про оновлення складу низки державних органів: НКРЕКП, Державної інспекції ядерного регулювання, Держенергонагляду та Фонду державного майна.
17 листопада Кабмін затвердив план дій з оновлення складу наглядових рад і виконавчих органів державних компаній паливно-енергетичного комплексу.
18 листопада Кабмін оголосив позаплановий конкурс на членів наглядової ради «Енергоатому».
