«Кормотех» отримає від ЄБРР €40 млн кредиту на будівництво другого заводу у Литві

Український виробник кормів для домашніх тварин «Кормотех» отримає від Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) €40 млн кредиту на будівництво другого заводу в Литві. Загальна вартість проєкту становитиме €63 млн, повідомила пресслужба ЄБРР 30 жовтня.
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Деталі
- Пакет фінансування є синдикованим кредитом A/B на суму €40 млн, з яких €20 млн надасть нідерландський фонд управління активами ILX Fund.
- Кредит надається холдинговій компанії групи Vengast Investments Ltd (Кіпр) та її дочірній компанії у Литві Kormotech UAB.
- Кредит ЄБРР супроводжується грантовим фінансуванням, у тому числі грантом Фонду співробітництва Японії та ЄБРР, який частково покриває витрати на зовнішніх юристів.
- Грантове фінансування частково покриє вартість нового обладнання робочих місць, для груп, які потребують більшої уваги, зокрема жінок і людей з інвалідністю, йдеться у повідомленні.
Контекст
Kormotech з 2003 року виробляє харчування для котів і собак під брендами Optimeal, CLUB 4 PAWS, Гав!, Мяу!. Компанія має виробничі потужності в Україні та ЄС.
Асортимент налічує понад 650 позицій. Kormotech реалізує у 42 країнах світу продукцію брендів та власних торгових марок партнерів.
Раніше ЄБРР надав €15 млн групі компаній «Кормотех» на будівництво першого заводу в Литві, що почав працювати у червні 2020 року. Після цього банк надав компанії кредит €3,3 млн на поповнення оборотного капіталу під час пандемії Covid-19 у 2020 році.
Kormotech завершив 2023 рік з оборотом у $152 млн, що на $28 млн більше показника попереднього року і на $2 млн перевищило прогнози компанії. Об’єм продажів сягнув 77 400 т, що на 10 500 т (на 15,7%) більше, ніж у 2022 році.
Загальний обсяг інвестицій у розширення виробництва в Україні та Литві протягом 2023 року склав €6,55 млн. Це дозволило виробити загалом 73 300 т корму, порівняно з 59 800 т минулорічних обсягів виробництва, заявляла компанія напочатку цього року.
Що планує виробник у наступній пятирічній стратегії, чим закінчився експеримент із запуском бізнесу в США та що радить невеликим виробникам, які хочуть вийти на міжнародний ринок, розповів СЕО та співвласник «Кормотех» Ростислав Вовк у «Business Breakfast з Володимиром Федоріним» від Forbes.
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