«Кормотех» отримає від ЄБРР €40 млн кредиту на будівництво другого заводу у Литві

Український виробник кормів для домашніх тварин «Кормотех» отримає від Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) €40 млн кредиту на будівництво другого заводу в Литві. Загальна вартість проєкту становитиме €63 млн, повідомила пресслужба ЄБРР 30 жовтня.

Деталі

Пакет фінансування є синдикованим кредитом A/B на суму €40 млн, з яких €20 млн надасть нідерландський фонд управління активами ILX Fund.

Кредит надається холдинговій компанії групи Vengast Investments Ltd (Кіпр) та її дочірній компанії у Литві Kormotech UAB.

Кредит ЄБРР супроводжується грантовим фінансуванням, у тому числі грантом Фонду співробітництва Японії та ЄБРР, який частково покриває витрати на зовнішніх юристів.

Грантове фінансування частково покриє вартість нового обладнання робочих місць, для груп, які потребують більшої уваги, зокрема жінок і людей з інвалідністю, йдеться у повідомленні.

Контекст

Kormotech з 2003 року виробляє харчування для котів і собак під брендами Optimeal, CLUB 4 PAWS, Гав!, Мяу!. Компанія має виробничі потужності в Україні та ЄС.

Асортимент налічує понад 650 позицій. Kormotech реалізує у 42 країнах світу продукцію брендів та власних торгових марок партнерів.

Раніше ЄБРР надав €15 млн групі компаній «Кормотех» на будівництво першого заводу в Литві, що почав працювати у червні 2020 року. Після цього банк надав компанії кредит €3,3 млн на поповнення оборотного капіталу під час пандемії Covid-19 у 2020 році.

Kormotech завершив 2023 рік з оборотом у $152 млн, що на $28 млн більше показника попереднього року і на $2 млн перевищило прогнози компанії. Об’єм продажів сягнув 77 400 т, що на 10 500 т (на 15,7%) більше, ніж у 2022 році.

Загальний обсяг інвестицій у розширення виробництва в Україні та Литві протягом 2023 року склав €6,55 млн. Це дозволило виробити загалом 73 300 т корму, порівняно з 59 800 т минулорічних обсягів виробництва, заявляла компанія напочатку цього року.

Що планує виробник у наступній пятирічній стратегії, чим закінчився експеримент із запуском бізнесу в США та що радить невеликим виробникам, які хочуть вийти на міжнародний ринок, розповів СЕО та співвласник «Кормотех» Ростислав Вовк у «Business Breakfast з Володимиром Федоріним» від Forbes.